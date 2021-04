UCAM Murcia CF suma un buen punto en Algeciras (1-1)

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha sumado un punto esta mañana en su visita al Nuevo Mirador tras empatar (1-1) frente al Algeciras. El conjunto universitario consiguió adelantarse en la primera parte tras un golazo de Rafa de Vicente, pero en la segunda parte los locales consiguieron poner las tablas en el marcador desde la pena máxima. Los de Salmerón continúan una semana más sin conocer la derrota en Liga.

Desde el inicio se vio un partido con los dos equipos lanzados al ataque y pronto empezaron a llegar las primeras ocasiones del encuentro. Los universitarios generaban mucho peligro a través de sus bandas con Liberto y Santi Jara muy activos, y con Alberto Fernández y Jordi Sánchez mordiendo en cada balón dividido.

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 25. El capitán Rafa de Vicente sacó un auténtico zapatazo desde la frontal que nada pudo hacer el meta local para evitar el 0-1 de los universitarios.

La primera parte estaba siendo muy positiva para los de Salmerón pero dos acciones puntuales marcaron el futuro del partido. La primera fue la lesión de Viti, que hizo saltar las alarmas en la enfermería universitaria por unas molestias en el aductor. La segunda fue una falta no señalada a Jordi Sánchez. El futbolista protesto al colegiado que no señalará una falta en una dura entrada recibida por detrás. El árbitro dijo que no había nada y le enseñó una tarjeta amarilla que le condenará a perderse el próximo partido de Liga por acumulación de 5 amarillas.

Tras el descanso, el técnico Salmerón sacó del terreno a Jordi Sánchez y no se volvió a ver la misma imagen de la primera parte. El equipo no supo mantener la intensidad y el Algeciras lo aprovechó para poner en apuros a los universitarios. Los locales, con el apoyo de la grada, empujaron hasta conseguir el tanto del empate. En el 67, el Algeciras consiguió poner el 1-1 en el marcador desde la pena máxima a través de las botas de Romero.

El UCAM Murcia no estaba cómodo y nada le salía sobre el césped. El técnico universitario buscó la solución para revertir la situación en su banquillo, pero los cambios no conseguían reactivar al equipo. El Algeciras mordió arriba y pudo llevarse el partido, pero apareció el meta Biel para evitar hasta en tres ocasiones que no llegará el gol de los gaditanos.

La nota positiva del encuentro es que el conjunto de Salmerón suma diez jornadas sin perder y suma un punto muy importante fuera de casa para seguir en la parte alta de la tabla.