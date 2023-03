El UCAM Murcia CF sigue atascado

El UCAM Murcia CF, que acumula once jornadas consecutivas sin perder, ha sumado este sábado en BeSoccer La Condomina su cuarto empate a uno consecutivo. En esta ocasión ha sido el San Roque de Lepe quien le quita dos puntos a los de Jorge Romero en un partido en el que los locales han ido de menos a más y han regalado prácticamente la primera mitad a los visitantes. El desarrollo de este partido ha sido diferente al de los cuatro empates anteriores ya que el cuadro andaluz, al poco de comenzar, se adelantó en el marcador y después ha sido un querer y no poder de los murcianos que además se han quedado en inferioridad en el minuto diez del segundo acto por la expulsión de Mario Abenza. UCAM sigue perdonando en exceso a los rivales en su pelea por entrar en el play y sólo ha sumado cuatro de los últimos doce puntos puestos en juego.

El UCAM Murcia CF buscaba regresar a la victoria ante su afición, pero el encuentro no comenzó de la mejor manera para los universitarios. En el minuto 7, Jacobo aprovechó un rechace en el área pequeña para adelantar al CD San Roque de Lepe en el marcador.

Con el 0-1, el conjunto de Jorge Romero intentó reaccionar, pero las interrupciones del colegiado evitaban que el ritmo de juego fuera continuo. El colegiado señaló hasta cuatro tarjetas, dos para cada equipo, además de una multitud de faltas en solo veinte minutos minutos.

A los universitarios les costaba encontrar su mejor versión sobre el césped. Con el paso de los minutos, empezaron hacer daño tímidamente al rival tanto a través de la banda de José Fran, que salió desde el once inicial después de varias jornadas.

Las más claras en este periodo llegaron en el tramo final. Salazar rozó el 1-1 con un remate de cabeza que obligó al guardameta Robador a realizar una gran intervención para evitar que ese balón acabará en el fondo de la red.

De cara al segundo tiempo, el técnico movió su once titular en busca de soluciones. El primero en salir fue Pescador en busca de una mayor verticalidad. Solo cuatro minutos después, penalti a favor para el UCAM Murcia tras cometer falta sobre Javi Ramírez. El andaluz Javi Moreno asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros con un disparo ajustado que nada pudo hacer el meta del CD San Roque de Lepe para evitar el 1-1 en el minuto 49.

Con el gol, el equipo dio un paso más en campo rival y esta en su mejor momento. Sin embargo, en el minuto 59, el colegiado expulsó a Abenza por doble amarilla y dejó así a los universitarios con un jugador menos sobre el campo.

El equipo no se vino abajo con diez y siguió apretando y generando peligro en campo rival. José Fran tuvo una oportunidad única para hacer el 2-1, pero el control del 11 no fue bueno y no pudo rematar a puerta vacía tras una asistencia de Pito Camacho.

Y todo pudo cambiar solo unos minutos después. El central Javi Ramírez apareció en el momento adecuado para hacerse grande bajo los palos y sobre la línea de gol evitar que el CD San Roque de Lepe hiciera el 1-2.

El UCAM Murcia CF no firmaba el empate y los visitantes se cerraban atrás, a pesar de la ventaja numérica sobre el césped. Lanzados al ataque, los universitarios incomodaban con centros colgados al área y buscaban constantemente el uno contra uno a través de José Fran, Pescador y Javi Moreno. Todo estaba por decidir.

El técnico Jorge Romero sacó toda su artillería en busca de piernas frescas para los últimos diez minutos con la entrada de Rafa Chumbi, Fran Lara e Isra Cano, pero no fue suficiente para mover el 1-1 del marcador.





