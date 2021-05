El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha admitido que están "muy ilusionados" por jugar con público en el Palacio de los Deportes catorce meses y medio después y ha destacado de sus jugadores que "han competido como animales" en una temporada difícil y en la que todavía se plantea el objetivo de disputar la Liga de Campeones FIBA 2021/2022 para la entidad universitaria.

El técnico grana ha hablado a dos días del último partido del curso, que será el domingo a las doce y media del mediodía frente al Casademont Zaragoza en casa y por fin con espectadores, algo que no sucede desde el 7 de marzo de 2020 con el encuentro de la pasada campaña perdido por 72-87 ante el MoraBanc Andorra.

"Estamos ilusionados por jugar con público y poder sentir cosas que casi habíamos olvidado. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y esperamos que ese ánimo de la grada nos impulse para ganar", ha comentado Alonso.

"Somos un equipo que normalmente agrada al espectador y que, además, sabe sufrir, aunque hay un punto de incertidumbre por esta situación, sobre todo para los que van a jugar por primera vez delante de su público y para otros que han vuelto al club precisamente para reencontrarse con la afición como Nemanja Radovic y Augusto Lima", ha seguido diciendo el técnico, quien para este choque no podrá contar ni con Lima ni con alero sudanés Peter Jok, ambos lesionados.

"Los que estén será para jugar al 100%", ha afirmado pensando en un encuentro que será "súper complicado y en el que el que más más ganas tenga de ganar será el que seguramente se lo lleve".

Del Casademont Zaragoza, que es decimotercero en la tabla con un bagaje de 14 victorias y 21 derrotas y está a un triunfo del UCAM CB, duodécimo, Alonso ha destacado que tiene "un nivel de calidad infinita en su plantilla".

El cuadro murciano viene de ganar por 80-83 al Monbus Obradoiro en la prórroga y con un triple final de Conner Frankamp y, después de aquella mala racha de ocho derrotas seguidas, ha sido capaz de vencer siete de sus diez últimos encuentros.

Haciendo balance, su entrenador ha hecho una valoración positiva: "Hemos competido como animales, queriendo ganar siempre y sólo les pido a los jugadores un último esfuerzo, que se puede ver recompensado con el apoyo incondicional de la afición. Hay que darlo todo hasta el final".

Además, ha resaltado que "este club, con la ambición de su presidente, no para de crecer en cuanto a estructura y también con el trabajo de cantera".

Con respecto a su futuro, el técnico madrileño, quien llegó a la entidad universitaria en enero de 2019, ha asegurado que es un tema que abordarán en los próximos días y que le gustaría continuar en el proyecto.

"No hemos hablado de eso y en el club saben que a mí eso no me preocupa y no me gusta, pues estoy centrado en la competición. Siempre he dicho que estoy a gusto en Murcia, siento orgullo por trabajar para el UCAM CB y tengo ilusión por mejorar. Seguramente la próxima semana hablaremos de ello", ha manifestado.