UCAM Murcia CB quiere la cuarta victoria consecutiva en Girona

Un UCAM Murcia "fortalecido mentalmente y como grupo", según ha dicho su entrenador, Sito Alonso, visitará este domingo al Bàsquet Girona con la intención de conseguir la cuarta victoria consecutiva, tercera en la Liga Endesa, y así continuar entre los equipos que se clasificarían para la Copa y las eliminatorias por el título.

El conjunto murciano afrontará el partido con un bagaje de tres triunfos y dos derrotas que le hace ser el sexto en la tabla. Los universitarios, que el miércoles vencieron por 80-78 al SIG Estrasburgo francés en la Liga de Campeones FIBA, vienen de imponerse en sus dos últimos compromisos en la competición doméstica por 96-83 al Baxi Manresa y antes por 74-75 en la cancha del Valencia Basket.

Sito Alonso, quien seguirá sin poder contar con el alero estadounidense James Anderson, lesionado, y tiene las dudas del escolta Thad McFadden y el pívot Ilimane Diop, ambos con molestias, confía en prolongar la buena racha y para ello apela a "ser inteligentes, esperar nuestro momento y trabajar para que llegue".

"Vamos avanzando y las victorias y la forma de conseguirlas, sobreponiéndonos a malos momentos, nos dan fortaleza mental y grupal", ha comentado el técnico madrileño, quien ha resaltado el potencial de un Bàsquet Girona que, tras vencer por 71-79 en la cancha del Real Betis Baloncesto, ha salido de la zona de descenso y ahora es decimosexto y antepenúltimo con ese único triunfo en cinco jornadas.

"Sabemos la dificultad que tiene el partido por la plantilla con la que cuenta el Bàsquet Girona, que viene de ganar, y por el ambiente que nos encontraremos. Un equipo en el que están Marc Gasol, Pierre Oriola, Quino Colom y Kameron Taylor, entre otros, y Aíto García Reneses como entrenador no se desengancha de los partidos y hace que los encuentros no sean fáciles para el rival", ha avisado Sito al tiempo que no ha querido quejarse por los problemas físicos que afectan a su plantilla.

"Si Thad e Ili juegan muchísimo mejor pero lo que me interesa es que los que estén respondan pues eso es lo que construye un equipo", ha declarado.

Aíto no podrá contar con Oriola

El conjunto catalán había empezado la temporada de su debut en la máxima categoría y la vuelta de la ACB a Fontajau con un doloroso balance de cuatro derrotas en cuatro jornadas: contra el Madrid (88-94), el Tenerife (76-67), el Obradoiro (89-63) y el Unicaja (59-73).



Pero el domingo espantó parte de las dudas generadas con una victoria merecida, balsámica y esperanzadora en la pista del Real Betis (71-79).



Después de tres duelos sin superar los 70 puntos, acarició los 80 con cuatro jugadores por encima de los 10 puntos: Maxi Fjellerup (18, 6 de 8 en tiros de dos y 2 de 3 en triples), Kameron Taylor y Pato Garino (13) y Marc Gasol (11).



El Girona mejoró exponencialmente en los tiros de dos: acabó con un porcentaje del 67%, después del 37% del choque ante el Unicaja. De hecho, antes del encuentro de Sevilla, era el peor equipo de la liga en tiros de dos puntos junto al propio UCAM Murcia (43,5%). Ahora tiene un 47,8% y tres clubes por debajo.



Gasol, tercer mejor jugador de la ACB en valoración, con un promedio de 20,8 puntos, repartió cinco asistencias y llegó a cinco rebotes, igual que Roko Prkacin.



Taylor y Dusan Milteic aportaron ocho, en un Girona que también dio un paso adelante en el rebote: tras ser claramente superado por el Unicaja, 27 por 48, consiguió más rebotes que el Betis, 41 por 35, aunque concedió 12 rebotes ofensivos al cuadro local.



Ahora, el Girona afronta el encuentro contra el UCAM con la ambición de vencer para ganar tranquilidad antes de visitar al Barça, de dar continuidad a las buenas sensaciones y de seguir mejorando sus números ofensivos. Porque sigue siendo el equipo de la Liga Endesa con menos puntos (356, 48 menos que el UCAM), aunque ahora ya supera los setenta de promedio (71,2).



Para el encuentro contra los murcianos, el cuadro catalán tiene la única baja por lesión del ala-pívot Pierre Oriola, que continúa con su puesta a punto.