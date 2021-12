UCAM Murcia CB quiere acercarse a la Copa ganando a Gran Canaria

El UCAM Murcia Club Baloncesto visita este lunes al Gran Canaria en un duelo entre rivales directos por acceder a la Copa del Rey en el que el conjunto entrenado por Sito Alonso parte con un triunfo de ventaja, por lo que ganar en Las Palmas le haría estar muy cerca de alcanzar su objetivo.



El choque, de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa y que comenzará a las nueve y media de la noche -hora peninsular- en el Gran Canaria Arena, lo afrontará el UCAM CB con la sensible baja de su capitán, Sadiel Rojas, lesionado para tres o cuatro semanas como consecuencia de la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufre el alero internacional dominicano.



Rojas, quien lleva 215 partidos disputados de forma ininterrumpida en la Liga, resultó lastimado durante el encuentro que su equipo disputó y perdió por 71-80 ante el líder Real Madrid el pasado domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia.



Tras ese resultado los universitarios son quintos en la tabla con ocho partidos ganados y seis perdidos y con ese balance se presentarán en la pista de un Gran Canaria que es décimo con siete triunfos y otras tantas derrotas y está con la flecha hacia abajo al haber sido batido en sus cuatro últimos partidos ligueros.

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha asegurado en la previa de la visita al Gran Canaria que "si no eres competitivo todos los días no tienes posibilidades de ganar en esta Liga" y en relación a sus planes para cubrir la baja del lesionado Sadiel Rojas que puede "dar más protagonismo a Chris y jugar a la vez con tres pequeños".





El técnico universitario ha hablado en la víspera de ese encuentro de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa y que comenzará a las nueve y media de la noche -hora peninsular- en el Gran Canaria Arena, y se ha referido al mismo y antes al perdido por 71-80 contra el líder Real Madrid en el Palacio de los Deportes de Murcia el pasado domingo.

"No acabamos muy contentos del partido frente al Real Madrid al margen del resultado, pues no es que jugáramos mal, pero tampoco lo suficiente bien y pudimos hacer más", ha dicho.

Ya focalizado en el compromiso de este lunes ha dejado claro que el Gran Canaria, pese a llevar cuatro derrotas seguidas en la Liga Endesa, lo cual le hace ser décimo con siete partidos ganados en 14 jornadas, "está haciendo las cosas bien y, aunque tiene el hándicap motivado por las bajas de Andrew Albicy y Artem Pustovyi, cuenta con un grandísimo nivel anotador en el exterior y una grandísima intensidad en su juego".

"Si no eres competitivo todos los días no tienes posibilidades de ganar en esta Liga", ha remarcado el entrenador madrileño aludiendo a su propio equipo. Lo importante es que estamos siendo competitivos también fuera de casa y eso hay que mantenerlo y no quedarnos con que el rival no esté en su mejor momento", ha añadido.

Alonso no podrá contar durante tres o cuatro semanas con su capitán, Sadiel Rojas, lesionado, y piensa en paliar la ausencia del alero dominicano dándole más minutos en cancha a Chis Czerapowicz; o juntando en mayor medida a escoltas como Jordan Davis y Thad McFadden al lado del base ya sea Isaiah Taylor o Tomás Bellas.

"Se me plantea la opción de dar más protagonismo a Chris y la de jugar a la vez con tres pequeños", ha señalado al respecto.

Un positivo en Gran Canaria

El conjunto de Las Palmas ha emitido un comunicado en la tarde de este domingo en el que indica que:

"Tras las últimas pruebas realizadas, un miembro del equipo ha dado positivo en COVID-19. El resto de jugadores y cuerpo técnico ha dado negativo.

El jugador se encuentra bien, sin síntomas, y estará aislado en su domicilio hasta la realización de una nueva prueba PCR".