UCAM Murcia CB pasa por encima de Coosur Betis a pesar de las ausencias (55-84)

En plena época de la Feria de Abril en Sevilla UCAM Murcia ha pasado por encima del Betis para sumar su cuarta victoria en los últimos cinco encuentros disputados de la competición. Después de otra semana plagada de dificultades, por la aparición de un nuevo positivo por Covid en la plantilla, se presentaba el equipo de Sito Alonso con las bajas de Strawberry y Jordan Davis, que tuvo que quedarse en Murcia en aíslamiento, a esto se unió un fuerte proceso febril de Augusto Lima que incluso tuvo que acudir por la mañana a un centro hospitalario mientras sus compañeros se entrenaban en San Pablo. Los murcianos, que no fueron a Sevilla, a luchar contra los elementos han sabido superar todas las dificultades para pasar por encima de un rival que llegaba en el mejor momento de la temporada. Jugadores como Taylor, otra vez el mejor, James Web o el griego Kostas Vasileaidis que en su debut dejó una fenomenal carta de presentación con 12 puntos y 4 rebotes. Aprovechó el final del partido el técnico madrileño para poner en la pista a Álex Antetokoumpu, Ismael Corraliza y Churchill.

Victoria de muchos killates que sirve para despejar todo tipo de dudas que en su momento pudo haber sobre la plantilla además de demostrar que, de no haber sido por el brote de Covid del pasado mes de enero, el equipo estaría a estas alturas de la competición en puestos de play off. El plantel tendrá ahora unos días de recuperación ya que no juega el próximo domingo, y retornará al trabajo para comenzar la preparación del partido ante Acunsa GBC en tierras donostiarras.

El UCAM Murcia continúa en la lucha por clasificarse para la fase por el título de la Liga Endesa gracias a su confortable triunfo (55-84) en la cancha del Coosur Real Betis, en un partido en el que los tiradores del equipo visitante, con doce triples, marcaron las diferencias a partir del segundo periodo.

El ala-pívot sueco del Coosur Betis Nick Spires, reaparecido tras más de dos meses, fue la sorpresa de Joan Plaza en el quinteto inicial, en un partido en el que debutó con la camiseta del conjunto murciano el veterano griego Kostas Vasileiadis, que reforzó la rotación de Sito Alonso.

El UCAM Murcia logró la primera renta notable (10-19, min. 8) después de una canasta de Isaiah Taylor, en vena de acierto durante los dos primeros cuartos, pero dos balones robados por Yakouba Ouattara al final del primer periodo propiciaban el 7-0 con el que los béticos se mantuvieron en contacto (17-19).

La ventaja de los murcianos se disparó en el segundo cuarto con un 11-24 que mostró los problemas ofensivos del Coosur Betis, al que le costó seleccionar tiros cómodos y se mostró incapaz de frenar a los tiradores del UCAM, que anotaban cuatro triples en ocho intentos para casi asegurarse el triunfo al descanso (28-43).

Si quedaba algún suspense, éste quedó conjurado en el tercer periodo, cuando continuó el recital de tiro a larga distancia de los universitarios y la diferencia en el marcador fue subiendo de forma exponencial, hasta alcanzar un pico de veinticinco puntos (38-63, min. 28) sobre un Coosur en el que sólo Nick Kay dio la réplica.

Con poco en juego, el último periodo fue aprovechado por algunos jugadores para maquillar sus estadísticas individuales, como hizo el dominicano James Feldeine, máximo anotador local (14 puntos), y permitió a Sito Alonso hacer debutar a tres canteranos: Corraliza, Sorensen y Alex Antetokounmpo.

55 - Coosur Betis (17+11+16+11): Campbell (4), Almazán (2), Feldeine (14), Spires (2), Jordan (6) -cinco inicial-, Ndoye (9), Torres (-), Borg (2), Randle (2), Nick Kay (8), Magassa (2) y Ouattara (4).

84 - UCAM Murcia (19+24+22+19): Taylor (21), Bellas (9), Rojas (10), James Webb (15), Lima (4) -cinco inicial-, Vasileiadis (12), Cate (-), Radovic (11), Malmanis (-), Antetokounmpo (-), Sorensen (-) y Corraliza (2).