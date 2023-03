UCAM Murcia CB se olvida de ganar

UCAM Murcia se ha olvidado de ganar sumando su quinto empate consecutivo que puede sacarle de los puestos de play off al final de la jornada de 2ª Federción. Poco a poco, el margen se va agotando. No pudo pasar del empate ante el Real Betis Deportivo (0-0) en otro encuentro gris en el que las oportunidades brillaron por su ausencia, aunque es cierto que tuvo la más clara en el último minuto del partido, pero Isra Salazar no acertó y el empate se hizo efectivo.

Los universitarios saltaron con buen pie al césped del estadio principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol gracias a una buena presión, que impedía que los verdiblancos se sintieran cómodos en el terreno de juego. Sin embargo, en el minuto 10, llegó el primer imprevisto del partido. El lateral Mena se retiró del terreno de juego lesionado y el técnico Jorge Romero se vio obligado a mover su banquillo. Fran Lara fue el elegido para entrar, tomar la posición de defensa central y Javi Ramírez, que firmó un gran partido, asumió responsabilidades en el lateral izquierdo.

El filial del Betis aprovechó ese contratiempo en las filas universitarias para hacer daño por su banda izquierda. No obstante, el conjunto universitario se mantuvo bien ordenado y, a pesar de no tener el control del balón, no sufrió en su área ocasiones claras de gol.

El UCAM Murcia CF necesitaba coger confianza de nuevo y, tras el descanso, los chicos de Jorge Romero dieron un paso más en busca de esos tres puntos. Y desde el pitido inicial, la sensación de los universitarios fue totalmente distinta sobre el verde. Los nuestros volvían asfixiar con su presión, ganaban las segunda jugadas y generaban peligro cada vez que pillaba área rival.

El 0-1 estuvo muy cerca en este segundo periodo sobre todo a través de las botas de Javi Moreno y el joven Samu Mayo. El 7 volvió loco a la zaga rival con su verticalidad y el 30 aparecía siempre en el momento adecuado.

En el 49, Samu Mayo probó fortuna con un disparo lejano que se marchó desviado. Posteriormente, en el 71’, Javi Ramírez obligó al meta local a realizar una gran intervención para evitar, en dos tiempos, que el remate del defensa no acabará en el fondo de la red.

En el tramo final del choque, con un UCAM Murcia CF volcado al ataque, se vieron las ocasiones más claras. Salazar, que había salido en este periodo, tuvo una oportunidad de oro, pero el disparo fue rechazado con una mano milagrosa del guardameta del Betis Deportivo. En la siguiente jugada, Samu Mayo se sacó un remate ajustado que se marchó fuera besando la madera del palo.

El gol se resistía y en el tiempo de descuento el conjunto de Jorge Romero se quedaría con un jugador menos tras la expulsión de José Cruz por doble amarilla. De este modo, el andaluz no estará disponible para el próximo compromiso liguero.