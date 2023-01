UCAM Murcia CB no encuentra el camino ante Baskonia (80-87)

UCAM Murcia CB no ha podido dedicar a José Luis Mendoza la victoria ante Baskonia en el Palacio de los Deportes. Un partido muy emotivo en los prolegómenos en los que los 7217 espectadores que se dieron cite en la instalación murciano vivieron el merecido homenaje al presidente de la UCAM, fallecido el pasado 18 de enero. Un espectacular minuto de silencio, como no se recuerda, tras la presentación de los equipos y con los quintetos iniciales formados en el centro de la pista. A la conclusión de la interpretación de un requiem el capitán, Sadiel Rojas, ha subido hasta el palco de autoridades, con toda la familia Mendoza presidiéndolo ha hecho entrego de una ramo de flores a María Dolores García, matriarca de la familia, que se ha depositado en la butaca que ocupaba José Luis Mendoza cuando acudía a los partidos.

En el descanso del encuentro las peñas de del club también han realizado la entrega de un ramo de flores a viuda y familia en el centro de la pista. Se han desplegado una serie de pancartas con el "Gracias Presidente" o "Eterno Presidente. A la finalización de este homenaje María Dolores García ha confirmado que durante el segundo cuarto "he recibido una llamada del Santo Padre para transmitirme todo su apoyo diciéndome que reza por todos nosotros".

El equipo de Sito Alonso no se ha podido unir al homenaje al presidente ya que siempre ha ido a remolque en la marcador ante un Baskonia que tenía controlado el partido aunque sin abrir brechas importantes en el electrónico. El conjunto universitario no ha mostrado su mejor versión, no ha jugado como equipo y sólo las individualidades le han mantenido con opciones de pelear por la victoia aunque sin demasiados opcciones. Cuando el equipo levantanba un poco la cabeza aparecía el trío arbitral, encabeza por un nefasto Miguel Ángel Pérez Pérez, que nunca está afortunado cuando pita al equipo murciano, para cortar las alas con una serie de decisiones como mínimo extrañas como una falta antideportiva, en plena remontada, señalada a favor de UCAM, Pérez Pérez y sus compañeros cambiaban la decisión para dejarlo en una simple falta. Ahora toca remontar el vuelo y corregir errores en el partido del próximo martes, 20'30, en Champions frente a Bilbao Básket, antes de visitar el sábado a Betis en Sevilla.

Baskonia siempre tuvo el control

El partido comenzó con la lesión de Markus Howard, quien se torció el tobillo derecho con apenas tres minutos de juego transcurridos. Esa incidencia no descentró a su equipo y menos a Marinkovic, quien disparó al Baskonia en el marcador con diez puntos sin fallo incluyendo dos triples (9-16).



Sito Alonso paró el encuentro con un tiempo muerto que hizo reaccionar a los suyos y, con 19-21, fue Joan Peñarroya el que intervino desde la banda. El primer cuarto finalizó con un +4 para el Cazoo (19-23).



El segundo periodo asistió a la recuperación del UCAM, liderado por un buen Ilimane Diop, quien trabajó bien en ambas zonas y además anotó desde lejos. Un triple suyo puso con ventaja a los granas mucho tiempo después con un 33-31.



Otra vez Marinkovic apareció para, con ocho puntos más en este cuarto, demostrar que el conjunto vitoriano llegó a Murcia dispuesto a imponer su poderío: 36-41 al descanso.



Tras el paso por los vestuarios, los visitantes pusieron la directa y alcanzaron su máxima diferencia con dos triples seguidos de Rokas Giedraitis (45-56).



La buena defensa del Baskonia, tras el esfuerzo hecho el viernes en la Euroliga ganando en la prórroga por 114-111 al Anadolu Efes turco, vigente campeón de Europa, fue decisiva y, a pesar de los intentos de su rival por estrechar los guarismos, se plantó en el último cuarto con un colchón de siete tantos (56-63) gracias también al juego interior de Maik Kotsar.



El conjunto vasco no tenía el choque resuelto y en el último periodo volvió a acelerar para acercarse a su objetivo (60-71).



El UCAM CB se encomendó a la inspiración de Thad McFadden, quien, con tres triples marca de la casa, colocó el marcador en 69-75.



Los de Sito pelearon hasta el final por explotar sus opciones (78-84 y posesión con 54 segundos por jugar). Travis Trice, quien acababa de anotar un triple, falló el que hubiera puesto a tiro de empate a los granas y a continuación dos lanzamientos libres anotados por Matt Costello sentenciaron el duelo.

Audio





Ficha técnica:



80. UCAM Murcia (19+17+20+24): Trice (9), Davis (6), Anderson (12), Radovic (6) y Pustovyi (2) -cinco inicial-, Luther (11), Bellas (2), McFadden (20), Sakho (1), Diop (5), Jelínek (2) y Rojas (4).



87. Cazoo Baskonia (23+18+22+24): Howard (-), Marinkovic (25), Sedekerskis (-), Costello (10) y Enoch (6) -cinco inicial-, Raieste (-), Dani Díez (-), Thompson (14), Kotsar (17), Giedraitis (7), Hommes (5) y Kurucs (3).