UCAM Murcia CB se deshace tras el descanso en Zaragoza (91-78)

UCAM Murcia CB no podrá cumplir el objetivo que se había marcado Sito Alonso de estar el próximo lunes como cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey en Granada. El conjunto universitario, que ha cerrado una primera vuelta histórica con un balance de 10 victorias y 7 derrotas, ha echado un borrón en la segunda mitad del último partido de la primera fase de la competición. Los universitarios, que ganaban al descanso por 38-48, han desaparecido por completo de la pista para encajar un parcial de -23 (53-30) que le ha llevado a salir derrotado ante un equipo que llegaba con las urgencias de ganar para tomarse un respiro en la tabla clasificatoria, a esto se une algo que esta temporada no estaba pasando en esta campaña y es que el equipo no ha jugado como tal en la segunda mitad y además ha sumado un total de 26 pérdidas de balón.

Como se suele decir "el mejor escribano echa un borrón" y UCAM CB lo ha hecho en la fría noche zaragozana para encajar una derrota que llegaba después del subidón que supuso el pasado domingo el triunfo ante Lenovo Tenerife que le abría las puertas, por segunda vez en su historia, para disputar una fase final de Copa del Rey. Ahora toca reflexionar sobre lo ocurrido y esperar al sorteo del lunes ya que el equipo no va a competir el próximo fin de semana como consecuencia del aplazamiento del partido ante Breogán, por los positivos en el cuadro gallego. Esto significa que a estas alturas UCAM debe recuperar los partidos frente a San Pablo Burgos y el propio Breogán correspondientes a la segunda vuelta.

Sito Alonso repetía el quinteto del duelo ante Lenovo Tenerife -Taylor, Davis, Czerapowicz, Webb y Lima- para un encuentro que arrancaba, una vez más, con los universitarios muy metidos en faena. La conexión Lima-Webb, clave en el partido del pasado fin de semana, iniciaba marcando las diferencias, con una gran superioridad interior y en el rebote. Por parte zaragozana era Deon Thompson, con dos buenas canastas seguidas, el que ponía los puntos en el marcador para colocar el 4-6 tras los primeros cinco minutos de juego. Un sinfín de errores en el tiro, pérdidas y malas decisiones primaban en los compases iniciales, en los que Webb (7) volvía a relucir sobre el resto como ya hiciese ante el equipo isleño. El norteamericano desataba el vendaval murciano, que con una gran defensa y la irrupción de Taylor y McFadden obligaba a Ponsarnau a detener el juego (7-18). Los pitidos desde la grada empezaban a resonar en el Príncipe Felipe, lo que parecía hacer reaccionar a los locales a través del talento y la eficacia de Bone y Waczynski para dejar el luminoso en 13-22 al término del primer periodo.

La gran lectura de juego y la experiencia de San Miguel y Waczynski y las pérdidas universitarias permitían a Casademont Zaragoza rebajar la renta hasta los tres puntos. Los errores de comunicación y la falta de intensidad mosqueaban a un Sito Alonso que paraba el juego y sacaba a pista a algunos de los titulares ante la pasividad de la segunda unidad (23-27). Lima (4 puntos y 6 rebotes) y Taylor (7) volvían a colocar el +7 a favor de los visitantes, pero las consecutivas pérdidas (10), las faltas personales (10) y los despistes defensivos igualaban la contienda (31-33). No obstante, los americanos salían al poder en el UCAM Murcia. Webb (16), con un nuevo triple, y Taylor (9), destacando con acciones individuales de calidad, minimizaban el daño en un mal segundo cuarto de los universitarios (38-48).

Lima seguía de dulce, ejerciendo de líder en la zona como reboteador (9) y anotador (7), lo que complicaba la tarea de un Casademont Zaragoza que salía de vestuarios mordiendo. Las faltas personales, especialmente en ataque, y la falta de energía, pobre e inexistente en el UCAM Murcia, pasaban factura y permitían a Zaragoza igualar la contienda en el ecuador del tercer periodo (50-50). Una continuación del mal segundo cuarto el inicio del tercero, lo que obligaba a Sito Alonso a pedir tiempo muerto. No obstante, las pérdidas (18 en total y 7 en el 3Q), desesperaban al técnico visitante, que ante la desconexión murciana cambiaba casi al completo el quinteto presente en pista. Waczynski (18) se inspiraba desde el 6.75 y tras varias canastas en transición, colocaba el +5 para el equipo maño. McFadden (8) y Radovic (8) buscaban la reacción, pero las continuas pérdidas (20) y el festival de pito (23 tiros libres por solo 10), impedían que la renta bajase al término del tercer periodo (66-60).

Mucho tenía que cambiar el UCAM Murcia si quería hacerse con el triunfo. 28-12 de parcial a favor de Zaragoza en el tercer periodo, con 20 pérdidas, 18 faltas personales y una pésima toma de decisiones que complicaban la undécima victoria del año. El inicio del último cuarto no era tampoco la mejor de las noticias, con dos nuevas pérdidas y canastas sencillas de Casademont que colocaban el +9 a favor de los locales. Una técnica a Sito Alonso por protestar y los puntos de Yusta (9) desde el triple colocaban la máxima renta para los maños a 6 minutos para el final (76-62). Un despropósito de segunda parte en la que nada funcionaba para los universitarios y en la que todo circulaba a la perfección en el equipo local. Isaiah Taylor (22), con 6 puntos consecutivos, comandaba el intento de reacción de los murcianos, que bajaban de la decena con 4 minutos por jugarse (78-69). Sin embargo, la dinámica positiva de los zaragozanos y la sangría en forma de pérdidas de los universitarios (25) impedía al UCAM Murcia sumar el undécimo triunfo de la temporada y asegurar los puestos de cabeza de serie en la Copa del Rey (91-78). Taylor (24 puntos y 23 de valoración), Webb (21 puntos, 7 rebotes y 25 de valoración) y Lima (7 puntos y 12 rebotes), los mejores del cuadro visitante.