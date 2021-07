El UCAM Murcia, de la Liga Endesa de baloncesto, ha renovado el contrato del ala pívot letón Rinalds Malmanis, de 25 años.

Nacido el 12 de abril de 1996 en la ciudad letona de Valmiera, mide 2,05 metros de estatura y afrontará su tercera campaña en Murcia, adonde el interior llegó en febrero de 2020 procedente del Coosur Real Betis, con el que había logrado el ascenso a la Liga Endesa en 2019.

No ha tenido demasiadas oportunidades de mostrar su valía en los partidos, aunque en el tramo final de este último curso dispuso de más protagonismo.

Formado en la cantera del Baskonia e internacional con Letonia sub 16, sub 18 y sub 20, viene de aportar 0,8 puntos, 1,1 rebotes y 0,7 de valoración en 5 minutos por encuentro en sus 13 comparecencias en la Liga 2020-2021.