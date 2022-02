UCAM Murcia CB cae con honor

UCAM Murcia CB se ha despedido por la puerta grande de la Copa del Rey de Granada. El conjunto de Sito Alonso ha peleado hasta el final ante un FC Barcelona que se ha tenido que emplear a fondo para verse las caras con el Real Madrid en la final. Los universitarios han vuelto a demostrar su gran capacidad para competir y superarse. A pesar de la dura semana que han tenido por delante, el arbitraje en las semifinales, la falta de fuerzas en la recta final, han puesto muy caro el triunfo los de Jasikevicius que entraron muy fuertes en el partido y al final del primer cuarto parecía que el partido podía estar resuelto con un parcial de 32-16. Nada más lejos de la realidad en el segundo acto ha vuelto el mejor UCAM para meterse de lleno en el partido y decir al rival que no habían llegado hasta aquí para facilitarle el trabajo.

Tras dos cuartos igualados todo se ha resuelto en el último acto con unparcial de 32-18 para los blaugranas que le abrían la puerta de la final. Para llegar a este punto se han dado una serie de circunstancias que vuelven a demostrar la falta de respeto del estamento arbitral hacía un equipo humilde.Una serie de decisiones extrañas con distinto criterio arbitral dependiendo del equipo que hiciera la falta e incluso no siendo justos a la hora de señalar una técnica a Sito Alonso mientras el entrenador del FC Barcelona veía como a él se le permitían accioner que a su homónimo en el banquillo murciano no se le señalaban. El golpe definitivo fuen cuando a falta de poco más de cinco minutos para el final Tad McFadden, el mejor anotador de UCAM que estaba en racha anotadora caía lesionado en su tobillo en una acción de ataque, tras esa acción el colegiado permitió que siguiera el partido y además el Barcelona mostró una gran antideportividad al no parar el juego en una jugada que acabó con canasta de Calathes. En la recta final Sito Alonso dio la oprtunidad de jugar a Malmanis y Vasileaidis aunque los suyos pelearon hasta el final dando una gran lección de pundonor.

Tras la brillante acción en Copa del Rey llegan las ventanas FIBA y el plantel tiene ahora dos semanas para recuperar fuerzas antes de visitar Unicaja el próximo 5 de marzo para afrontar un mes loco con la disputa de hasta siete compromisos ligueros con la vista puesta en lograr la clasificación para disputar el play off por el título.

Mención aparte merece la afición de Murcia que ha dado una lección de madurez en esta competición demostrando ser la mejor de las aficiones que se ha dado cita en Granada.









El comienzo del equipo universitario no tuvo nada que ver con el de su fulgurante estreno copero en cuartos. Acusó los nervios en exceso y falló diez de los once tiros de los que dispuso en los primeros cuatro minutos, desaprovechando su buen trabajo en el rebote ofensivo. Como tardó casi cinco minutos en anotar su segundo lanzamiento a canasta, el Barça lo aprovechó y se puso diez arriba gracias al buen momento que atraviesa el Laprovittola.

Los azulgranas, con la tranquilidad que le daba su dominio en el marcador, iban ejecutando mejor su libro de ruta apoyados por una aguerrida defensa que mantenía a raya a los tiradores rivales, con el punto de mira desenfocado durante todo el primer cuarto salvo James Webb, el único con algo de puntería en la puesta en escena del UCAM.

Kyle Kuric y Roland Smits, éste por partida doble, aumentaron la brecha desde la línea de 6,75 y Sergi Martínez se unió poco después desde la esquina a la fiesta del triple para cerrar un primer acto de rodillo azulgrana. Su oponente se veía doblegado en el marcador y en el parqué tras unos diez minutos en los que sus porcentajes de tiro le condenaban a remar a contracorriente el resto de la noche (32-16, min 10).

Un 0-8 de salida a favor de los hombres de Sito Alonso, que apretaron a fondo en defensa, volvió a meterlos en la semifinal y llevó la tensión a la pista. Nick Calathes se retiró al vestuario con sangre en la cabeza y los árbitros tiraron de manual para frenar con sendas técnicas las protestas de los dos entrenadores y devolver así las aguas a su cauce.

Pero la revolución del UCAM siguió ganando enteros. Fuertes atrás, se habían transformado en un equipo letal en ataque, con un inmenso Thad McFadden que ejerció de líder y con tres triples frontales logró empatar a 43 tras siete minutos de locura en el que el parcial a su favor era de 11-27, con la ayuda en la anotación de Isaiah Taylor y Emanuel Cate.

El Barça tiro entonces de experiencia, no se descompuso y respondió en su peor momento desde la misma distancia con un aldabonazo de Sergi Martínez y dos otros dos consecutivos de un Laprovittola en estado de gracia que se fue al descanso con 16 puntos dejando a los suyos por delante a pesar de haber encajado 33 puntos en diez minutos de vértigo (55-49, min 20).

Taylor y de nuevo McFadden, desde la línea de 6.75, rompieron las hostilidades en la segunda mitad y devolvieron las tablas al electrónico. El billete para la final seguía en el aire porque el intercambio de golpes impedía despegue alguno.









Cate, solo bajo la canasta, falló lo imposible y evitó poner a los suyos por delante por primera vez tras 25 minutos de brega y tampoco lo logró Taylor con un tiro cómodo que no toco aro. El UCAM seguía remando pero no lograba culminar la remontada. A la tercera fue la vencida y Tomás Bellas acertó con un triple que desató la locura entre su afición y obligó a Sarunas Jasikevicius a parar el partido (65-66, min 27).

Las opciones de los de sito Alonso seguían disparándose. Su equipo llegó a ganar por cinco puntos a doce de la conclusión pero fue lo máximo que permitieron los azulgranas, que tiraron de Mirotic para recuperar el mando antes de la pausa y, con su arreón final, se fueron a los últimos diez minutos uno arriba (73-72, min 30).

La igualdad se mantuvo durante tres minutos más (78-78). Llegó entonces otro aviso del Barça con Kuric como gran protagonista y el 7-0 de parcial puso contra las cuerdas al conjunto grana. Ahí se acabó la batalla, porque los de Jasikevicius se lanzaron a por el triunfo y sacaron a relucir todo su arsenal para tumbar la resistencia de un bravo UCAM Murcia que lo dio todo y se va de Granada con la cabeza muy alta.