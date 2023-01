UCAM Murcia CB busca seguir la racha en Bilbao

El UCAM Murcia Club Baloncesto, con la moral a tope después de haber ganado con solvencia al Lenovo Tenerife este viernes por 85-64 y antes el martes con más apreturas al Pinar Karsiyaka turco en la Liga de Campeones FIBA por 97-92, visitará este domingo al Surne Bilbao Basket buscando otro triunfo en la Liga Endesa que acerque la clasificación para la Copa del Rey.



El choque, correspondiente a la decimoquinta fecha de la competición, comenzará a las ocho de la tarde y el conjunto entrenado por Sito Alonso continuará en él con su cargado calendario jugando en Miribilla apenas 53 horas después de haber acabado su encuentro contra el Lenovo y con un largo viaje de por medio.



Así pues, la acumulación de esfuerzos podría afectarle negativamente pero su técnico huye del victimismo.



"Es un partido dificilísimo, pero el cansancio no es excusa para ir a Bilbao y jugar con intensidad y hacerlo bien", apuntó el madrileño, quien no quiere hacer cuentas pensando en llegar a la Copa.



"Están abiertas todas las opciones tras un mes que tuvimos con muchísimos problemas y hay que seguir siendo firmes hasta el final y vamos a Bilbao a competir. Ese partido, además, nos servirá como un gran ensayo para lo que nos esperará luego en Turquía", manifestó sin obviar que el UCAM CB peleará la próxima semana el segundo asalto de la eliminatoria repesca de la competición europea, que será definitivo para bien si es capaz de llevárselo.



Antes tocará centrarse en el duelo con un Bilbao que es rival directo en la pelea por acceder a la cita copera.



No en vano, ambos conjuntos presentan el mismo bagaje de siete victorias y siete derrotas, con los vascos, que vienen de perder por 92-79 en la pista del Unicaja de Málaga, siendo décimos y los murcianos undécimos cuando faltan tes jornadas para que concluya la primera vuelta liguera.



Sito Alonso cuenta con todos los jugadores de su plantilla aunque el base estadounidense Travis Trice arrastra molestias en un pie.