UCAM Murcia CF asciende a División de Honor juvenil

El Juvenil A del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha sellado su ascenso a la categoría de División de Honor tras vencer (4-1) al Ranero Club de Fútbol en el Municipal Santiago El Mayor con los tantos de Gabri (x2), Pedrosa y Óscar en el tramo final. Patri marcó para los visitantes. De este modo, el conjunto de Raúl Guillén se convierte matemáticamente en campeón de Liga del grupo X de Liga Nacional a falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato regular y continúa sin conocer aún la derrota.

Este encuentro comenzó con los dos equipos muy bien plantados sobre el terreno de juego. Los de Raúl Guillén empezaron a tener las primeras ocasiones del partido, pero no conseguirán abrir el marcador.

El ritmo no estaba siendo muy fluido hasta que en el minuto 19 llegó el 1-0. Óscar puso una asistencia medida desde la línea de fondo que aprovechó a la perfección el delantero Gabri para mandar ese caramelo al fondo de la red de la portería rival.

Con el 1-0, el equipo universitario se sintió más cómodo sobre el terreno de juego. El Ranero intentó reacción sobre todo con balones áreos, pero se encontró con la zaga de nuestro Juvenil A bien plantada y sin fisuras.

El tiempo corría y el marcador seguía siendo favorable para nuestros canteranos antes del descanso. Esto en parte fue gracias a nuestro meta Hugo. El guardameta evitó el tanto del empate con una gran intervención a escasos minutos del final de este primer periodo.

Con la reanudación del partido, nuestro Juvenil A saltó con un plus más de intensidad y no tardó en hacer el 2-0. En el 50’, Gabri, de nuevo, no volvió a perdonar frente al meta del Ranero y marcó su segundo tanto en la tarde de hoy.

El encuentro estaba casi cerrado, pero el Ranero no iba a darse tan rápido por vencido. Los visitantes movieron su banquillo en busca de una solución y con el objetivo de conseguir hacer un gol que le volver a meterse en el partido. Así fue como Patri, en el 68’, consiguió marcar el 2-1 a favor de su equipo aprovechando un fallo en nuestra defensa.

Los visitantes apretaron, pero nuestro Juvenil A puso tierra de por medio gracias a una contra perfectamente ejecutada. En el 76’, Pedrosa apareció en el lugar adecuado para finalizar una gran jugada y hacer así el 3-1 que le acercaba un poquito más a ese título de Liga.

Los nervios eran cada vez notables según se acercaba el final del partido y en el 87’ se desató la locura en el Municipal Santiago El Mayor. Óscar batió al meta rival y todo el equipo se unió en una piña para celebrar el campeonato de Liga y el regreso a la categoría de División de Honor la próxima temporada 2022/23.