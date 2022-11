UCAM CB muestra su mejor versión ante el Joventut (88-76)

UCAM Murcia CB se va al parón de las ventanas FIBA con un balance de 4 victorias y 3 derrotas. Los universitarios han ofrecido su mejor versión ante el Joventud de Badalona en el Palacio de los Deportes. Los de Sito Alonso se han mostrado como un equipo muy compacto ante un rival en al que sólo mantuvo en el partido Tomic aunque y sólo presentó batalla en el primer cuarto ya que al finald el mismo se marcharon ganando 17-22.

Tras estos primeros diez minutos UCAM comenzó a practicar un juego coral, mostrándose muy seguros en defensa y acertados en ataque surgiendo la figura de Illimante Diop que, cuando su equipo se atascaba, siempre encontraba el camino del aro contrario. El entrenador local dio una lección al que fue su discípulo en la dirección del partido, una muestra de esto es que Ricard Casas acabó desquiciado y enredando el partido dando una clara muestra de no saber perder.

En el arranque del segundo acto endosaron un parcial de 19-4 que les colocó por delante en el marcador para no perder la delantera hasta el final a pesar del intento de los visitantes de llevar el juego al barro con protestas continuas y parando el juego. No lo lograron y acabaron siendo víctimas de sus propios errores ante un rival que les pasó por encima jugando al baloncesto y no entrando en las malas artes de algunos de los componentes y entrenador del equipo badalonés.

Este partido también ha servido para la despedida de Neils Giffey para marcharse a jugar en el Bayern de Munich en Euroliga. En su paso por UCAM ha participado en cinco partidos que se han saldado con cuatro victorias en la competición doméstica además de la cosechada frente a Estrasburgo en Champions. Al final el público acabó pidiendo, al grito de "Giffey quédate", que siga en Murcia. Otro nombre a destacar es el de James Anderson quien, no estando en condiciones de poder jugar, ha decidido vestirse y estar en el banquillo por si era necesaria su presencia, algo que ha destacado en la rueda de prensa posterior Sito Alonso.

Buen arranque de la Penya

El Joventut comenzó mandando (5-11) con un gran Pau Ribas -cinco puntos y una asistencia del escolta barcelonés de salida-.

El UCAM CB, no obstante, se mantuvo sobre todo gracias a los triples (13-15), pero los de Badalona no perdieron la iniciativa y cerraron el cuarto con cinco puntos de renta (17-22).

El cuadro local, apretando en defensa y con Diop haciendo daño en la zona, le endosó un parcial de 6-0 a la Penya para ponerse por delante (23-22). Los de Sito Alonso ampliaron su ventaja y con 32-26 llegó el tiempo muerto pedido por Carles Durán.

La gran actividad de los universitarios cuando no tenían el balón y la de Davis en ataque siguieron disparando al UCAM CB (36-26). El parcial era de 19-4 y Tomic salió al rescate de su equipo metiendo hasta un triple, pero no pudo impedir que la diferencia continuara siendo de 10 tantos tras 20 minutos (45-35).

Los 17 puntos de Tomic, máximo anotador hasta ese momento por encima de los 12 de Davis en el bando contrario, no bastaron en un Joventut con pocos argumentos en ataque durante este cuarto, en el que se vio barrido (28-13).

En la reanudación David Jelínek y Travis Trice aparecieron para darle a los de la capital del Segura su máxima ventaja hasta ese momento (54-43) y el intercambio de canastas en el que se convirtió el encuentro no convenía a los verdinegros, hoy de gris claro.

Por eso apretaron atrás y Tomic, en la otra parte del campo, permitió a la Penya meterse de lleno en el encuentro (58-53) con el croata ya en 24 puntos a pesar de anotar sólo uno de los cuatro tiros libres que había lanzado.

Sito fue entonces el que paró el choque desde la banda, pero la inercia favorecía al Joventut, que cerró el cuarto pisándole los talones a su oponente (63-60).

Quedaban diez minutos y el último periodo arrancó con dos triples convertidos por Thad McFadden, su tercero, y Diop.

El UCAM CB no aflojó y, aunque el rival quiso reaccionar le faltó inspiración para llegar más allá de estar a ocho (72-64 y 77-69).

Con 83-69 y dos minutos por jugar Tomic fue eliminado por cinco faltas y tras esa acción discutieron Tomás Bellas y Guillem Vives y a la gresca también se sumó Carles Durán.





Ficha del partido:

88. UCAM Murcia CB(17+28+18+25): Trice (10), McFadden (13), Rojas (5), Radovic (9) y Pustovyi (2) -equipo inicial-, Davis (18), Giffey (4), Bellas (2), Sakho (-), Diop (17) y Jelínek (8).

76. Joventut de Badalona (22+13+25+16): Vives (2), Ribas (12), Parra (5), Ellenson (11) y Tomic (26) -equipo inicial-, Busquets (-), Guy (5), Ventura (-), Jones (7), Feliz (8) y Birgander (-).

Árbitros: Benjamín Jiménez Trujillo, Francisco José Araña Santana y Andrés Fernández Carretero. Eliminaron a los locales Jones (m.38), Tomic (m.38) y Vives (m.38).