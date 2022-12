UCAM CB se medirá a Pinar Karsiyaka en la respesca

El UCAM Murcia CB, liderado por Travis Trice y Thad McFadden y también con un gran Artem Pustoyvi, ha conseguido una convincente victoria por 77-87 en la pista del Tofas Bursa turco y disputará la eliminatoria de repesca de la Liga de Campeones FIBA como segundo del grupo A enfrentándose en esa serie al mejor de tres partidos y con el factor cancha a favor al Pinar Karsiyaka también otomano, por lo que en enero volverá a Turquía.



La pareja exterior Trice-McFadden, con 48 puntos -24 cada uno- y 10 triples de 20 lanzamientos entre ambos, ha resultado clave en un encuentro que el equipo entrenado por Sito Alonso ha dominado de principio a fin.



El acierto en los tiros libres, con un extraordinario 26/28 y convirtiendo los 25 primeros lanzados, también ha sido decisivo, así como el buen trabajo realizado por Pustovyi, con 16 tantos fallando apenas tres tiros y 6 rebotes capturados.



El conjunto español, que en la primera vuelta se impuso al Tofas en casa por 75-72 en el estreno de la competición, necesitaba ganar también en Bursa o perder por hasta dos puntos para ser segundo de grupo y ha cumplido.



Los universitarios se presentaban revitalizados por su resurgir en la Liga Endesa, con dos victorias seguidas, y habiéndose mostrado firmes en casa y endebles a domicilio en la competición continental hasta este miércoles, como lo acredita el hecho de que hubiesen ganado sus tres encuentros europeos en el Palacio de los Deportes y perdido los dos que afrontaron en las canchas del Falco Vulcano Szombathely húngaro y el SIG Estrasburgo francés.



El inicio del choque ha sido de fluctuaciones pues el equipo de Sito Alonso ha comenzado mandando con un 0-6, su rival ha respondido para empatar a 8 y luego los granas han vuelto a tomar ventaja con el 8-15.



Travis Trice, saliendo desde el banquillo y anotando 10 puntos en cinco minutos incluyendo dos triples, ya estaba siendo factor diferencial en un partido cuyo primer cuarto ha finalizado con su equipo ocho tantos arriba (14-22).



Las pérdidas de balón han propiciado la reacción local y el tiempo muerto universitario y, con 23-26, el cuadro español ha vuelto a ponerse a la faena. La consecuencia de ello ha sido que estirase de nuevo su ventaja para lograr la máxima hasta entonces tras dos triples anotados por McFadden (25-34).



Los compases finales de la primera parte no han sido muy finos por parte del UCAM CB, aunque sí de McFadden. El escolta internacional georgiano con dos triples más, el último sobre la bocina de final de periodo, ha permitido al cuadro murciano irse al vestuario con cinco tantos de renta (35-40) a pesar del empuje del conjunto dirigido por el griego Dimitris Priftis, con Rob Gray como principal amenaza con sus 11 puntos, uno menos que Thad -el exterior estadounidense acabaría con 26-.



En la reanudación los de Sito Alonso han vuelto a tener una mejor puesta en escena y el buen hacer de Pustovyi, con nueve puntos seguidos y su primer triple convertido como profesional, ha disparado otra vez a los murcianos (41-52).



Un parcial desfavorable de 11-4 ha estrechado los guarismos conforme se acercaba el final del tercer periodo (52-56), pero el UCAM CB, resolutivo desde la larga distancia, ha salido del momento delicado con nueve puntos seguidos en tres acciones en apenas medio minuto de un impresionante Trice.



Una canasta postrera del Tofas ha hecho que se entrara en el último periodo con un 54-65 que, aunque no era definitivo, sí que acercaba mucho a los murcianos a su objetivo.



Varios fallos en tiros fáciles han dado al rival la posibilidad de pensar en la remontada (61-67 todavía con ocho minutos por jugar), pero la inspiración de Trice y McFadden y el acierto de los granas, hoy de blanco, desde la línea de personal, les ha hecho mantenerse firmes (65-81, nueva máxima ventaja superado el ecuador del cuarto).



La victoria ya no ha corrido peligro y los compases finales han sido de trámite una vez que el trabajo ya estaba hecho.

Ficha del partido:



77. Tofas Bursa (14+21+19+23) Satir (6), Gray (26), Buyuktuncel (7), Tanisan (-) y Touré (5) -cinco inicial-, Thompson (7), Akdamar (-), Ugurlu (13), Demir (4), Braimoh (2) y Milaknis (7).



87. UCAM Murcia CB (22+18+25+22): Bellas (5), McFadden (24), Anderson (3), Radovic (-) y Pustovyi (17) -cinco inicial-, Trice (24), Luther (2), Sakho (2), Diop (4), Jelínek (-), Rojas (6) y Andronikashvili (-).