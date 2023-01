La UCAM lidera un proyecto europeo que promueve la igualdad de la mujer en el deporte

Promover entre los entrenadores, profesores, deportistas y directores deportivos la igualdad en el deporte, para acabar con los estereotipos es el objetivo principal de ‘Women in Sport: Gender Relations and Future Perspectives - WOMEN-UP', nuevo proyecto cofinanciado por la Comisión Europea bajo la convocatoria Erasmus +, liderado por la Universidad Católica de Murcia. El Instituto Politécnico de Viseu (Portugal), la Universidad de Tesalia (Grecia) y la Universidad Pamukkale (Turquía) participan en esta iniciativa, que también cuenta con la colaboración de la ONG ‘Champions Factory Ireland Limited’ de Irlanda o asociaciones como la Unione Italiana Sport per Tutti o el Institute CO.RI. - Comunicazione & Ricerca, ambas con sede en Italia, y Collective Innovation (Noruega).

Este proyecto es la continuación de ‘Addressing Gender Equality in Sport – AGES’, que constató las diferencias de género y la persistencia de los estereotipos en la práctica deportiva de los adolescentes, desde el punto de vista de los jóvenes, sus padres, profesores y entrenadores. Ahora se pretende dar un paso más, tal y como afirma Raquel Vaquero, investigadora de la UCAM e IP (investigadora principal) de este proyecto: “Vamos a crear unos grupos de debate para preguntar a mujeres deportistas y a entrenadores, profesores y directivos de ambos sexos qué estrategias se han de seguir para promover la igualdad de género en el deporte. Tras esto se elaborará un Manual para la Igualdad, Equidad e Inclusión de Género en el Deporte, que aportará información, a aquellos que trabajan con las deportistas, sobre las necesidades y barreras que tienen y cómo solucionarlas”.

Una vez que se tengan los resultados, se organizarán talleres para promocionar los recursos generados entre las personas que trabajan diariamente en el ámbito deportivo. El siguiente paso será el lanzamiento de un curso masivo ‘online’ y en abierto (MOOC) para profesores de educación física y entrenadores para disminuir los estereotipos de género y la desigualdad en el deporte. El proyecto concluirá con la elaboración de un decálogo de buenas prácticas y la organización de un congreso internacional y charlas en centros educativos para la promoción de la equidad e igualdad en el deporte. Los resultados se compartirán a través de las redes sociales y en diferentes documentos científicos.