La UCAM inicia dos nuevos proyectos europeos en deporte

OUTSPO y COMPATH son los dos nuevos proyectos europeos de investigación, cofinanciados por la Comisión Europea, en los que participa la Facultad de Deporte de la Universidad Católica de Murcia. Enmarcados en la convocatoria Erasmus + Sport, se añaden a los más de 30 proyectos europeos desarrollados hasta ahora en el área del deporte por parte de la UCAM.

El proyecto europeo OUTSPO, que pretende fomentar la participación en el deporte y la actividad física en la naturaleza, creará durante 24 meses una red sostenible de organizaciones especializadas en deportes en la naturaleza, manuales sobre los beneficios de practicar deporte al aire libre y una guía para generar eventos deportivos sostenibles. Todos estos contenidos se elaborarán gracias a la recopilación de buenas prácticas observadas por parte de los investigadores de los diferentes países que forman el consorcio del proyecto (Italia, Portugal y España). La UCAM, a través del investigador principal y director académico del Campus UCAM Cartagena, Juan Alfonso García, se encargará de recopilar la información de España, mientras que la Polisportiva Europa y A. S. D. Margherita Spor e Vita se encargarán de Italia, la Asociación Deportiva Talentos Campeáo y el Instituto Politécnico Da Maia Ipmaia de la Cooperativa de Ensino Superio Maieutica de Portugal.

La otra investigación, COMPATH, se ocupará durante 3 años a mejorar el desarrollo profesional y personal de jóvenes deportistas (de los 16 a los 25 años), tratando de promocionar los nuevos empleos emergentes en el sector e impulsando a las empresas deportivas hacia la innovación. Para ello, los investigadores de la UCAM, liderados por Alejandro Leiva, participarán en la creación de una incubadora digital y diversos contenidos educativos, con el fin de mejorar la empleabilidad de los estudiantes y la innovación deportiva. En este proyecto participan también las organizaciones Collective Innovation AS (Noruega), The European Athlete as Student (Malta) Loughborough University (Reino Unido), Sportsko uciliste PESG y Sisak Moslavina Coun (Croacia), Mobile Adventure Spolka z Ograniczon (Polonia), AIforlives GmbH (Alemania), así como Sportidealisten (Jakob Wikenstal) y NYSA Sweden AB (Suecia).