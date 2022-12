UCAM CF se da un festival ante el filial del FC Cartagena (6-1)

UCAM Murcia CF ha dado por cerrada una crisis que se había prolongado en exceso y que además ha vuelto a abrir el ruido de sables en torno a la figura del director deportivo y del entrenador. A lo largo de la semana se había hablado mucho sobre la continuidad de Jorge Romero e incluso algún jugador andaba muy cuestionado. Enfrente estaba el filial del FC Cartagena que, de la mano de Pepe Aguilar se ha colocado en la parte alta del grupo IV de 2ª Federación, llegaba con una racha de cinco victorias consecutivas.

La presión caía sobre el equipo local. No ganar podía hacer estallar una nueva crisis en un equipo configurado para estar en lo más alto de la clasificación y que hasta la fecha no había respondido a las expectativas marcadas el pasado verano. El partido se ha puesto muy pronto de cara los universitarios cuando Chumbi ha vuelto a dar muestras de su capacidad para hacer el 1-0 y abrir el camino para lo que al final terminaría siendo una exhibición. Pocos minutos después Fran Lara colocaba el 2-0. El filial blanquinegro no renunciaba a nada y en la recta final del primer acto Castillo, con un zarpazo desde la frontal, ha sorprendido a Pau Torres para reducir distancias y marcharse al vestuario perdieno 2-1.

El partido se presentaba más abierto para la segunda mitad pero muy pronto UCAM lo ha cerrado con ungol de Ira Cano, nada más comenzar el segundo acto, y un posterior penalti que ha transformado Manu Ramírez y dejar prácticamente sin posiblidad de reaccionar a los visitantes. Sólo faltaba esperar a que la goleada se pudiera hacer mayor y si el partido iba a terminar con el 4-1. En los minutos finales Isra Cano y Agulló han puesto el 6-1 definitivo, demasiado castigo para el filial blanquinegro pero triunfo justo para un UCAM que se marcha al paréntesis navideño con un triunfo que sirve para cerrar la crisis y esperar el nuevo año con nuevos bríos e ilusiones e incluso con cambios en la plantilla.