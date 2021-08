UCAM Esports Club llega a la final de la SuperLiga de verano y se clasifica para European Masters

El 2021 sigue dando alegría a los universitarios. Después de alzarse como campeones de España de League of Legends y quedar cuartos en el campeonato europeo de primavera, los murcianos no han parado de trabajar. Pero no todo ha sido un camino de rosas, el equipo sufrió un bache a mitad de temporada por la baja médica de ‘Plasma’, al que sustituyó ‘Hantera’. Un jugador francés que ha sabido adaptarse al equipo en pocas semanas.

La semifinal fue muy reñida, UCAM Esports Club y G2 Arctic dieron lo mejor de sí llegando hasta el quinto mapa, pero finalmente los murcianos ganaron, ante 413.724 dispositivos, con un 3-2 consiguiendo, de manera consecutiva, el pase a la gran final de SuperLiga en Barcelona y una plaza asegurada para European Masters, donde volverán a representar a España y a la Región de Murcia frente a los mejores equipos europeos.

Samuel Mendoza, director general del club, ha dado la enhorabuena a los jugadores, al staff y a los seguidores, “esto no sería posible sin la pasión que tenéis en este proyecto”. Por su parte, Marco Mourão, CEO deportivo del club, afirma que todos han aportado su grano de arena para esta remontada increíble, “gracias a todos por el apoyo y sobre todo a G2 por esta semifinal tan reñida”.

La gran final de la SuperLiga de verano se celebrará el próximo 12 de agosto a las 18:00 donde UCAM Esports se enfrentará a Vodafone Giants. Los encuentros se pueden seguir a través de Movistar+ en el canal UBEAT y en el Twitch de la Liga de Videojuegos profesional española (LVP): https://www.twitch.tv/lvpes