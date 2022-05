UCAM CB se colapsa y se queda fuera del play off

UCAM Murcia CB ha despedido una brillante temporada de la peor manera posible. El conjunto de Sito Alonso, muy atenazado durante los cuarenta minutos de juego, ha ofrecido su peor versión en el momento más importante. UCAM CB ha sufrido un colapso casi total que le ha llevado a salir derrotado, de forma justo por un Casademont Zaragoza que se jugaba la vida y ha conseguido la permanencia en la categoría.

A pesar del mal juego del equipo local, en la recta final ha tenido opciones de dar la vuelta al partido siendo capaces de remontar hasta colocarsse a tres puntos en el marcador (72-75) en el último minuto de juego.

La derrota no debe empañar lo que ha sido una brillante temporada de los universitarios que, completaron la mejor primera vuelta de su historia, logrando la clasificación para disputar la Copa del Rey de Granada en la que fueron capaces de superar a Valencia Básket para disputar la semifinal ante el FC Barcelona.

Los esfuerzos realizados durante la primera fase de la competición, han acabado pasando factura en la recta final del año en la que un equipo, que ha estado 27 semanas en puestos de play off por el título, se ha quedado fuera tras las tres derrotas consecutivas consechas en las últimas jornadas de competición. En este último compromiso ha habido jugadores que no han dado la talla y que no han ayudado a un equipo que, de haber ganado habría entrado en play y que acaba la liga en décima posición. Ahora se abre un capítulo de reflexión para la planificación de la nueva temporada en la que, salvo sorpresa inesperada, seguiría siendo el inquilino del banquillo y jugadores como Rojas, Taylor, Webb y Malmanis pueden haber disputado sus últimos partidos. Como ha dicho el técnico al final del encuentro "este club está sentando las bases de un gran proyecto y seguirá creciendo, esté o no yo en el banquillo".

Audio @DeportesCopeMurcia









Con la mejor entrada de la temporada en el Palacio de los Deportes de Murcia -6.660 espectadores en las gradas- y ante un rival que se jugaba la permanencia los de Sito Alonso estuvieron lejos de llegar a su mejor versión y eso les privó de un triunfo que les hubiese permitido ser octavos porque el Real Madrid sí cumplió con su parte y venció al Gran Canaria en Las Palmas por 66-83.

El Casademont, por su parte, alcanzó su objetivo en un partido en el que, a excepción del 2-0 inicial con canasta de Augusto Lima, dominó siempre. Ya en el primer cuarto llegó a tener 13 puntos de ventaja (10-23) gracias al acierto de Dino Radoncic y Christian Mekowulu. No obstante, un parcial de 7-0 estrechó los guarismos hasta el 17-23 con el que concluyó el primer cuarto.

En el segundo el equipo maño volvió a mostrarse más entonado y eso le permitió a los de Dragan Sakota abrir de nuevo brecha con el 19-31 con una buena defensa que hizo que los universitarios tan sólo anotaran dos puntos en cinco minutos.

A pesar de ello, la aparición de Kostas Vasileiadis, con siete puntos del griego, propició que al descanso se llegara con tan sólo dos puntos de diferencia en favor de los aragoneses (33-35).

En la segunda parte se repitió la historia y el Casademont Zaragoza siguió mandando con Adam Wazyncski enchufado (46-58). A los murcianos les faltaba energía y acierto y el cuarto se cerró con el 49-59.

El encuentro lo tenían los visitantes donde querían y el momento de Santi Yusta en el partido terminó por sentenciarlo. Nueve puntos del alero madrileño, con dos triples y un 2+1, hizo que los maños llegasen a mandar por 19 tantos con ocho minutos por jugar (49-68).

Sin embargo, un parcial de 15-2 hizo creer a los universitarios, que se colocaron a seis tantos (64-70) y Sakota no dudó en pararlo con tiempo muerto.

A partir de ahí el intercambio de canastas favoreció al equipo que iba ganando.

Dos triples convertidos por James Webb y por Thad McFadden dejaron el choque todavía por resolver con 40 segundos por jugar (72-75).

Sin embargo, Sean Kilpatrick, máximo anotador del choque con 16 puntos, lo sentenció con dos tiros libres anotados.