UCAM CB cierra la primera fase con un brillante triunfo ante Tofas Bursa

UCAM Murcia CB cierra de forma brillante la fase previa de la Basketball Champions League superando a Tofas Bursa (75-90) en territorio turco. El conjunto de Sito Alonso se mostró muy superior, asegurando el primer puesto del grupo con un balance de cinco victorias y una sola derrota, en la primera jornada ante el Derthona italiano. Caupain y Sleva lideraron el triunfo de los murcianos. Con esta victoria, los universitarios eluden jugar una eliminatoria previa en el mes de enero. Ahora en la segunda fase del torneo se conformará un nuevo grupo de cuatro equipos, uno de sus rivales serán los griegos del AEK de Atenas.

