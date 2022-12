El túnel en el que se ha metido UCAM Murcia CB no parece tener salida. El equipo de Sito Alonso, aunque ha mostrado mejores sensaciones, tampoco ha podido sumar la victoria en su visita a tierras francesas para medirse al Sig Strasbourg. Tras esta nueva derrota, la cuarta en los últimos cinco partidos después de las ventanas FIBA, les deja sin opciones de acabar primeros en su grupo y ahora tendrán que viajar a Turquía con la obligación de ganar al Tofas Bursa o perder por una diferencia inferior a tres puntos que le dejaría en segunda posición y sólo tendría que ganar un partido para entrar en la segunda fase de una competición que está castigando fisicamente a un equipo que desde el comienzo de la temporada no ha estado nunca al completo. Perder este partido va a suponer afrontar un mínimo de dos partidos más en un cargado mes de enero.

El cuadro francés ha estado siempre por delante en el marcador aunque con ventajas cortas, en los dos primeros cuartos de partido. UCAM ha tenido que ir a remolque en el marcador prácticamente desde el salto inicial aunque su rival no terminaba de sentenciar. El tercer cuarto ha abierto las esperanzas de regresar a casa con un triunfo y con la clasificación cerrada. Segundos antes de llegar al final del tercer acto, gracias al acierto de Anderson y un recuperado McFadden los universitarios se han colocado a dos puntos de su rival. En este momento se ha producido una desconexión que ha llevado a los de Sito Alonso a encajar un parcial de 13-2 con el que se ha roto definitivamente el partido y las ilusiones de remontada.





En la recta final ha sido un querer y no poder de un equipo en el que hay jugadores que no ayudan y no están dando la talla. El caso más evidente es el de Jelinek, jugador que está muy lejos de ser el que se fichó el pasado verano y se está convirtiendo en el gran fiasco de la temporada. Las prisas también han sido determinantes en un equipo roto y de moral frágil que necesita de forma urgente una victoria para volver a creer que son capaces de dar la vuelta a la situación. La primera oportunidad será el sábado, a las 18'00, en el Palacio ante el Betis en un partido vital para cerrar una crisis que se está haciendo demasiado profunda.

Sito Alonso, técnico universitario, apostó por jugar desde el principio con dos bases -Travis Trice y Tomás Bellas-, pero el inicio no fue el esperado: 10-4 a favor de los de Luca Banchi con ocho puntos incluyendo dos triples de Marcus Keene.

El cuadro grana reaccionó y logró llegar al final del cuarto con el marcador bastante estrecho a pesar de haber fallado los siete triples que intentó en él (18-15).

El inicio del segundo periodo fue mejor por parte de los franceses, que ampliaron su ventaja hasta el 26-19, lo que llevó a Sito Alonso a pedir tiempo muerto. Eso hizo espabilar al UCAM CB que, con un parcial de 0-7 rematado por fin con un triple -Trice acertó a la undécima-, puso el 28-26. El partido iba a tirones y el siguiente lo dio el Estrasburgo para llegar al intermedio con cinco puntos de renta (37-32) y eso después de que Bellas aminorara daños con un triple sobre la bocina.

Dos canastas de tres seguidas convertidas por Keene y DeAndre Lansdowne proporcionaron al SIG su máxima ventaja (45-35), un colchón importante en un choque con escasa anotación

Otro tiempo muerto de Sito y un momento de inspiración de Thad McFadden, anotando desde fuera y asistiendo, colocó al UCAM CB a un solo punto con un parcial de 4-13 (49-48).

Sin embargo, la irrupción de Paul Lacombe en el partido, con siete puntos cuando hasta ese momento no había anotado, impidió al conjunto español tomar el mando y en los diez minutos finales se entró con el marcador de 58-54.

Había que echar el resto en el último cuarto, pero la puesta en escena en él fue deficiente por parte del cuadro universitario, flojo a la hora de cerrar su rebote, lo que concedió segundas opciones y canastas fáciles a su rival.

Un 8-0 de parcial en apenas un minuto y medio dejó una nueva máxima diferencia (66-54) y luego entre Lansdowne y Keene prácticamente sentenciaron con el 73-57 en el ecuador de este cuarto.

Los de la capital del Segura, especialmente Trice, no se resignaron a su suerte pero la diferencia era demasiado grande como para pensar en pelear por la victoria, que se quedó en casa (82-70).

En la última jornada los granas jugarán el miércoles 21 de este mes de diciembre en la pista del Tofas Bursa turco, al que venció en casa por 75-72, y lo harán ya sabiendo que el primer puesto del grupo no está a su alcance.

Ficha del partido:

82. SIG Estrasburgo (18+19+21+24): Keene (25), Maille (2), Cavalière (8), Mitchell (10) y Massa (2) -cinco inicial-, Beaufort (-), Lacombe (7), Lansdowne (23) y Kaspars Berzins (5).

70. UCAM Murcia Club Baloncesto (15+17+22+16): Bellas (3), Trice (17), Rojas (3), Anderson (6) y Pustovyi (12) -cinco inicial-, Radovic (6), McFadden (12), Sakho (3), Diop (4), Jelínek (3) y Andronikashvili (1).