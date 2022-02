UCAM Murcia CB conquista Granada

El sueño de UCAM Murcia en la Copa del Rey. Ni el covid, ni los problemas físicos han podido con un equipo que ha sacado fuerzas de donde no las tenía para hacerse con el triunfo en un partido en el que los primeros veinte minutos fueron un recital de los murcianos, se vinieron abajo tras el descanso pero mantuvieron la fe hasta el final para hacerse con un triunfo justo ante un rival muy complicado como los valencianos. Al final Sito Alonso "llegó, vio y llevó a los suyos a la victoria en Granada, donde todo es posible.

UCAM Murcia CB entró al partido sin complejos y desde el primer momento impuso su ritmo, los jugadores entraron muy motivados y dando más del cien por cien de sus fuerzas. Los universitarios impusieron sobre la pista del Palacio de los Deportes de Granada los argumentos que le han llevado a su situación clasificatoria. Con un Isaiah Taylor magistral en la dirección y McFadden muy acertado en la lanzamiento triple fueron abriendo brecha en el marcador ante un rival que presenciaba atónito el vendaval de juego de los murcianos. Además la defensa de los de Sito Alonso, al que se le vio mucho menos activo de lo habitual como consecuencia de haber salido del covid en la misma mañana de este viernes.

Joan Peñarroya, entrenador del cuadro taronja no encontraba la fórmula para para el juego de los universitarios, apoyados por una afición excepcional que desde el salto inicial se ha dejado todas las fuerzas para darle a su equipo las que le puedieran faltar. Mediado el primer cuarto James Webb ha tomado el relevo anotador junto a Lima para mantener una diferencia que ha llegado hasta los 14 puntos al final del primer cuarto (14-28).

El segundo cuarto arrancó con un Valencia dispuesto a recortar distancias y frenar el dominio de un UCAM que dominaba todas las facetas del juego. De salida los de Peñarroya han recortado distancias hasta que apareció la figura de un motivado Nemanja Radovic quien, con ocho puntos consecutivos, mantenía a los suyos a flote.El juego coral de los universitarios se imponía a un rival desbordado que al descanso se ha ido al entre tiempo con una diferencia de 19 puntos (33-52). Las cifras espectaculares desde del 6'75 con 10 triples convertidos han superado a un Valencia que en ningún momento encontraba cómo sorprender a un rival que en ningún momento le perdía la cara al rival. La confianza de los de Sito Alonso ha sido clave en la situación del partido al descanso. La consigna del técnico universitario a los suyos en el vestuario fue clara "chicos, hay que seguir por este camino y divertirnos".

Parcial de 23-9 en el tercer cuarto

A la vuelta de vestuarios el partido cambió de color. Valencia Básket entró como un auténtico ciclón mientras que a los universitarios se les apagó la luz y lo que entraba durante los primeros veinte minutos ya no era igual. Los de Joan Peñarroya hicieron un parcial de 19-0 que sirvió para empatar el partido ante un rival que no encontraba cómo parar el juego rival. Al mismo tiempo las decisiones arbitrales comenzaron a ser extrañas hasta colocar a Lima y Taylor con cuatro faltas además de una técnica a Jordan Davis. La versión de UCAM fue muy distinta el equipo no se divertía y además sufría en exceso. Los lanzamientos que en los primeros veinte minutos entraban en este tecera acto ya no caían dentro del aro. El final de este tercer tiempo se llegó con un 64 a 61 después de un parcial de 23-9 para los taronja.

Como decía todo el plantel "que nadie nos de por muertos". En el último cuarto el conjunto de Sito Alonso sacó fuerzas de donde no las tenía para mantenerse vivo en el partido hasta la recta final para hacerse con la victoria en un encuentro en el que jugadores determinantes como Taylor o Jordan Davis estaban físicamente rotos pero surgió la figura de McFadden para hacer los puntos en los momentos importantes. Una vez más los "sabios" del baloncesto, entrenadore y directores deportivos de equipos no clasificados han demostrado que también se equivocan, nadie daba un duro por este UCAM que mantiene vivo el sueño de la copa y estará en las semifinales por segunda vez en la historia.