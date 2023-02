Trice: "Estamos muy motivados para los próximos partidos"

Regresa la Liga Endesa y la Baketball Champions League. Último tercio de las dos competiciones que está disputando el UCAM Murcia CB. Tras dos semanas sin competir, el equipo recupera a los seis jugadores internacionales, para preparar el encuentro ante Joventut de Badalona. “Hemos tenido muchos jugadores con sus selecciones que han tenido mucho éxito, y los que nos hemos quedado aquí hemos aprovechado para entrenar duro, así que creo que nos ha venido bien”. Añade Travis que especialmente los que se han quedado, tienen muchas ganas de volver a la competición. “Siempre que hay un parón como este, estamos con muchas ganas de volver a jugar”.

En su primer año en la Liga Endesa, el jugador americano ha alternado partidos en los que ha sido determinante para su equipo, con otros en los que no ha encontrado su ritmo. Establece su papel dentro del equipo como igual de importante que el resto. “El rol de todos los jugadores es importante, por tanto no me siento más importante que el resto”.

Durante todo el mes de marzo, se van a alternar las dos competiciones a dos partidos por semana. Pero el equipo está bien preparado para tantos partidos tan exigentes. “Será muy difícil, pero eso nos da un extra de motivación”. “Estamos muy motivados y el entrenador nos está preparando muy bien para que estemos listos para los próximos partidos”.

El primero de todos será en el Olimpic de Badalona frente a La Penya. Un equipo que viene de desempeñar muy buen papel en la reciente Copa del Rey. “Tienen muy buen equipo. Están jugando muy bien ahora, va a ser un partido muy difícil y más teniendo en cuenta que será en su casa”.