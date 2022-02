Tomás Bellas: "Valencia Básket es un equipo durísimo"

Tomás Bellas, la voz de la experiencia en el UCAM Murcia Club Baloncesto, ha dicho que deben "hacer autocrítica y pasar página" tras la derrota por 91-78 encajada en la pista del Casademont Zaragoza y ha apuntado también que fue "la cruz de la temporada" y que esperan reaccionar, "lo cual se nos viene dando bien".

El base madrileño, de 34 años y que afronta su segunda campaña en el cuadro murciano, ha lamentado la oportunidad desperdiciada en la capital maña, pero ya mira al frente.

"No tuvimos un buen día y fue la cruz de la temporada. No estábamos bien mentalizados y no tomamos decisiones lúcidas, yo el primero, en un mal partido. No estuvimos a nuestro nivel, nos ha escocido y hay que hacer autocrítica", ha declarado.

"Tenemos que pasar página tras perder una gran ocasión para ser cabezas de serie en la Copa", ha añadido.

Pese a ese último revés para una plantilla que ocupa el sexto puesto en la Liga Endesa con un meritorio bagaje de diez victorias y siete derrotas -la mejor primera vuelta del club en sus 24 años en la élite- y que estará por primera vez en la Copa por méritos deportivos, Bellas ha resaltado que han logrado generar "una atmósfera fantástica".

"Sin embargo, no hay que olvidar que la Liga es durísima y no debemos perder el foco de la competición y tenemos que reaccionar, lo cual se nos ha dado bien esta temporada", ha seguido diciendo.

"Ya estamos súper centrados en el partido de Tenerife ante un grandísimo adversario", ha señalado refiriéndose al compromiso de este domingo a la una de la tarde en la pista del Lenovo.

"Nos ocupamos de lo nuestro más que preocuparnos del rival y tenemos que ser nosotros mismos. Así dominamos y queremos correr, ser sólidos atrás y buscar a nuestros anotadores", ha indicado a continuación.

Con respecto a la Copa del Rey y al Valencia Basket, al que se medirá en los cuartos de final el viernes 18 a las seis y media de la tarde en Granada, ha comentado lo siguiente: "La Copa es divertidísima, un gran evento para disfrutar, y el Valencia Basket un rival durísimo, que está a tope, como un rodillo, pero en un partido puede pasar absolutamente de todo".

"Las especulaciones no funcionan en el deporte y trataremos de ser competitivos y ganar", ha agregado el director de juego universitario.

Bellas, quien promedia 4,9 puntos, 1,6 rebotes, 2,5 asistencias y 5,2 de valoración en 17 minutos por encuentro en sus 17 comparecencias del presente campeonato, se ha mostrado satisfecho con su rendimiento en el cuadro entrenado por Sito Alonso.

"Estoy cada vez más mayor, pero ayudando al grupo y disfrutando como hacía años que no lo hacía. Tengo ganas de dar caña a los jóvenes, que no pueden conmigo", ha manifestado en tono jocoso.

