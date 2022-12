Tercera derrota consecutiva de CB Jairis

El Hozono Global Jaris Alcantarilla sigue sin ganar desde que lo entrena Eric Surís, con quien el equipo murciano ha perdido sus tres encuentros de la Liga Femenina Endesa, incluido el de este domingo por 71-79 frente al Spar Girona, lo que lo mantiene en la parte baja de la tabla, ahora con tres triunfos en diez jornadas.



Las de Alcantarilla, que tuvieron la baja de última hora de la base Marina Lizarazu, con molestias, pelearon por el triunfo ante uno de los candidatos a ganar el título en la máxima categoría del baloncesto español, en la que el Jairis es debutante, pero el mayor potencial de las catalanas acabó decantando el encuentro a su favor tras el descanso.



Las gerundenses cerraron el primer cuarto con ventaja (17-20) y la mantuvieron aunque por escaso margen al término del segundo (37-39).



Un parcial de 16-24 de vuelta a la pista tras el paso por los vestuarios abrió brecha a favor del Spar y en el periodo final ese triunfo no corrió peligro, pues las catalanas tiraron de experiencia para amarrarlo con Laia Flores como máxima anotadora con 16 tantos.



También en 16 puntos se quedó en el Jairis la bahameña Lashann Higgs, a los que se sumaron los 13 de la bosnia Melisa Brcaninovic y los 9 que obtuvieron Claudia Contell, la portuguesa María Bettencourt y la brasileña Erika de Souza, que no bastaron para vencer, como tampoco los que 7 que aportó la estadounidense Ellie Mack, los 5 de la mozambiqueña Tamara Seda, los 2 de Alejandra Sánchez y el punto de Belén Arrojo, dado que Rebeca Cotano jugó pero no anotó.



La siguiente cita para las alcantarilleras será el sábado a las seis y media de la tarde en la cancha del Kutxabank Araski, de Vitoria.