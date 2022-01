Tekio: "Regreso convencido de que vamos a conseguir grandes objetivos"

El lateral molinense Sergio Blázquez Sánchez, conocido futbolísticamente como ‘Tekio’, ha sido presentado esta mañana en el invernadero del Mercado de Correos. El jugador estuvo acompañado por Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM; y David Conesa, representado al Grupo Orenes que seguirá presente en nuestro UCAM Business Club esta temporada a través del Mercado de Correos.

Tekio, que regresa al UCAM Murcia tras su paso por la UD Logroñés, ha comenzado su intervención ante los medios valorando su fichaje. “Quiero dar las gracias a Pedro Reverte, a Pablo Rosique y a la familia Mendoza por darme la oportunidad de volver a mi casa. Estoy muy ilusionado por esta nueva experiencia. Sé que vuelvo a un sitio donde he sido muy feliz, donde he vivido grandes momentos y donde tengo a mis amigos. Tengo ganas de aportar mi granito de arena y sacar al equipo de una situación difícil”, comentó el lateral.

“Claro que he seguido al UCAM Murcia esta temporada y las anteriores. Le tengo mucho cariño y estima al Club ya que han sido muchos años”

El jugador ha explicado que “estoy convencido de que Pedro Reverte y el cuerpo técnico acertarán con los refuerzos. Este fin de semana noté una buena mejoría y esa es la línea a seguir. Estoy seguro que vamos a salir de esta situación".

Tekio se muestra feliz de retornar a la que siempre fue su casa. El 2 universitario admitido que “siento motivación e ilusión. Esta es mi casa y desde el primer momento que se dio esta posibilidad, no me lo pensé. Aquí he vivido grandes años de mi carrera y cuando me llamarón no dudé. Creo que voy a ser feliz y quiero ayudar a la entidad a seguir creciendo”.

“Se dio la oportunidad. Pedro me tanteó y la opción me gustó. Ahí estaba jugando de titular pero lo comenté ahí y evidentemente accedieron a cumplir mis deseos”

El jugador, natural de Molina de Segura, pasó por el Elche CF, el Volos (Grecia) y la UD Logroñés tras su paso por el cuadro universitario. Tekio cree que ha ganado en “experiencia, madurez y confianza en uno mismo. El paso de los años te hace vivir experiencias y situaciones que te dan esa madurez que quiero aportar a esta entidad”.

Respecto a su acogida en el vestuario, el lateral murciano ha explicado que “es muy positivo. Hay un grupo humano excelente y con muchas ganas de trabajar. Los entrenamientos son muy intensos y eso es lo que nos tiene que llevar a seguir escalando y a conseguir el objetivo. Está siendo una grata sorpresa el grupo humano que hay conformado”.

En cuanto a su estado de forma, el molinense ha remarcado que “todavía me falta. Estaba en un gran momento de forma jugándolo todo. Desde que se dio esta posibilidad, dejé de tener continuidad y estuve varias semanas parado. Poco a poco cogeré el ritmo para volver a estar al 100%”.