Taynan: "Soy ambicioso y quiero ganar títulos en Murcia"

El ala Taynan da Silva Rego de 28 años (12/02/1993) ha sido presentado oficialmente, y de forma presencial, como nuevo jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida FS acompañado por el vicepresidente ejecutivo Kike Boned y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Santiago Sánchez, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Gran Vía de Murcia.

El jugador firma hasta mínimo las próximas tres temporadas, junio 2024. El ala zurdo es internacional con la Selección de Kazajistán, aunque nació en Brasil.

Santiago Sánchez dio la bienvenida a Taynan a Murcia “un jugador que hará las delicias de Murcia de todos los aficionados y más teniendo un palmarés así detrás y el precedente de la Bota de Bronce en el Mundial de Tailandia. Bienvenido a Murcia y a El Corte Inglés que es también tu casa”.

Por su parte, Kike Boned también dio las gracias a Santiago Sánchez de forma personal y en general a El Corte Inglés por seguir una temporada más colaborando. Respecto a Taynan, indicó que es “una grandísima incorporación al nuevo proyecto que estamos construyendo. Le agradecemos su predisposición personal desde el primer día, por demostrar que querías venir a ElPozo y confiabas en el proyecto”.

Asimismo, lo describió como “ala zurdo que fundamentalmente se mueve en el ala, pero también en la posición de pívot, ofensivo, con mucha calidad en el pie. Tremendamente competitivo con enorme carácter ganador, que también necesitamos”.

Taynan manifestó que “vengo para sumar y estoy muy contento por venir a ElPozo. El Club ya es grande, pero vengo con el objetivo de ganar todos los títulos en juego y hacer a ElPozo aún más siendo campeón tras varios años sin conseguirlos”. Aunque admitió que “no siento presión. Hay que trabajar cada día con el esfuerzo diario y de cada uno para intentar conseguir los títulos”.

En este sentido confesó que “tengo un carácter parecido a Diego Giustozzi- su nuevo entrenador-con una mentalidad ganadora. Estuve conversando mucho estos meses y me ayudó a tomar la decisión”.

Motivos no le han faltado para recalar en ElPozo ya que “la Liga española es de las más competitivas, una de las cosas que me atrajo y aunque Barça e Inter también se han reforzado estoy muy confiado en ElPozo, en lo que estoy viendo estos días y lo que podemos hacer”. Y principalmente porque “hablé con Kike, Fran… mi opción principal era venir a ElPozo. Un proyecto que me llamó mucha la atención ‘Nueva Era’. Soy un jugador con mucha personalidad, me gustan mucho los desafíos y quiero ganar títulos en ElPozo”.

Palmarés

Taynan viene de disputar el Mundial de Lituania con la Selección de Kazajistán con la que se clasificó en cuarta posición, y se alzó con la Bota de Bronce por su papel destacado. Procede del Sporting de Portugal donde ha militado las últimas dos temporadas con un espectacular palmarés.

En la campaña 2020-21 se alzó con los cuatro títulos de las cuatro competiciones en juego: Copa de Portugal, Copa de la Liga, Liga Placard y Campeón de la UEFA Champions League 2021. Antes militó en el Kairat Almaty dos temporadas (2017-2019) alzando dos Ligas, 2 Supercopas y una Copa en Kazajistán.