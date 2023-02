Taffy da la victoria a ElPozo Murcia Costa Cálida en el último instante (4-3)

ElPozo Murcia Costa Cálida prolongó su gran racha en la Liga de la Primera División de fútbol sala, que ya es de siete victorias seguidas, al ganar por 4-3 al Jaén FS con un gol marcado por el brasileño Bruno Taffy a 16 segundos de la conclusión y con ese resultado el equipo entrenado por Javi Rodríguez, que sigue siendo cuarto ahora con 42 puntos, se sitúa a uno del segundo y del tercer puesto.



Con euforia en La Marea Roja concluyó este duelo de la parte alta que deja a los andaluces todavía segundos con 43 puntos y a los murcianos pisándoles los talones. Además, era un choque en el que existía cierto ánimo de revancha en los de la capital del Segura tras lo ocurrido en la Copa de España, donde el cuadro jienense, que acabó conquistando el título en Granada, les apeó en semifinales ganándole por 4-7. Antes, en la primera vuelta liguera el cuadro charcutero sí fue capaz de vencer en Jaén por 1-4 en el Olivo Arena.



Los murcianos, que venían de obtener un sonado triunfo por 2-3 ante el Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana, hicieron más por ganar y vieron recompensado su ímpetu.



En el minuto 2 Marcel adelantó a ElPozo al materializar un penalti forzado por Rafa Santos, pero Chino, en una acción a la contra, empató el encuentro cuatro minutos después.



Ambos equipos acertaron en su primera ocasión clara y poco después, en el ecuador del primer tiempo, Rafa Santos hizo la típica acción de pívot y dándose la media vuelta batió a Espindola con un tremendo chut para lograr el 2-1.



Chino, rubricando una buena acción individual en otra transición, dejó patente su calidad para superar a Juanjo y volver a nivelar la contienda en un partido no con demasiadas oportunidades pero sí con acierto rematador por parte de ambos conjuntos.



El marcador ya no se movió más en la primera parte a pesar de que los locales, percutiendo más que su rival, lo buscaron y estuvieron cerca de conseguirlo con un remate de Gadeia, Alberto García y Marcel, aunque también Attos y Alan Brandi pudieron adelantar a los de Dani Rodríguez.



Felipe Valerio, por dos veces incluyendo un tiro al palo, Bruno Taffy y Taynan avisaron en el comienzo del segundo tiempo, una fase del partido en la que se le anuló un gol a Rafa Santos por mano.



Espindola siguió viéndose exigido y respondiendo bien a remates de Gadeia y Alberto García y mantuvo el empate, que su compañero Mati Rosa pudo romper a favor de los amarillos con un mano a mano en el que no superó a Juanjo.



Tanto fallar le pudo pasar factura a ElPozo, que encajó el 2-3 en una contra culminada por César.



Quedaban más de siete minutos por jugar pero el gol le hizo daño a los murcianos, que no encontraban demasiados argumentos para descolocar a la ordenada defensa rival. Por ello recurrió a lanzamientos lejanos y con cuatro minutos por delante Marcel se puso la camiseta de portero jugador, una maniobra que fue clave. Espindola le negó el tanto a Taynan y por fin atacando en superioridad numérica Marcel remató una combinación de su equipo para lograr el 3-3 a 2.55 para la conclusión.



El propio Marcel tuvo el tanto poco después pero Espindola se lo negó, aunque lo que no pudo hacer el guardameta visitante fue que Bruno Taffy, con sólo 16 segundos para el bocinazo final, rubricarse otra combinación local para llevar el delirio a las gradas con unos 2.500 espectadores que salieron del pabellón con una sonrisa.