Sufrida victoria de UCAM CB en su regreso a Europa

La competición europea volvía este martes al Palacio de los Deportes. UCAM Murcia CB recibía la visita del Tofas Bursa turco, un equipo que, a pesar de llegar procedente de la fase previa, es uno de los favoritos del grupo. Los universitarios, tras su mal debut como local, necesitaba comenzar la nueva competición con una victoria.

El montenegrino Nemanja Radovic, con problemas físicos, ha sido el descartado por Sito Alonso en un enfrentamiento en el que regresaba el capitán, Sadiel Rojas. El triunfo del sábado anterior en Zaragoza daba más confianza a un equipo que, falto de pretemporada, deberá seguir creciendo su juego durante la competición,

El técnico griego del cuadro turco, conocedor de la capacidad ofensiva de los murcianos, ha ordenado un fuerte trabajo defensivo de los suyos que ha conseguido maniatar a UCAM. Los turcos han controlado el juego y el marcador durante la mayor parte del juego y sólo en el último cuarto los locales, con jugadores de la segunda unidad junto a McFadden, han tomado el control para hacerse con una victoria agónica que le hará crecer en la autoestima.

La falta de acierto en el lanzamiento triple estaba marcando el desarrollo del juego pero curiosamente en el último cuarto la figura de McFadden ha aparecido para sentenciar desde la línea de 6'75. El triple se estaba convirtiendo en una cruz mientras que el acierto en los lanzamientos libres y el control en el rebote mantenía a los universitarios vivos en el partido. Los turcos, un equipo duro, han llevado el partido al límite aunque en un final loco han sido los murcianos quien se han llevado el gato al agua.

En el primer cuarto les costó anotar a ambos conjuntos y, aunque el Tofas llevó la iniciativa, no logró abrir brecha frente a un UCAM CB que se parecía más al que perdió el jueves por 70-84 ante el Río Breogán que al que se impuso el sábado en Zaragoza por 64-81.



Tras 10 minutos el conjunto universitario se veía un punto abajo con el 13-14 tras el triple con el que James Anderson cerró el cuarto.



En el segundo periodo los murcianos siguieron su progresión y Travis Trice, con un 2+1, les puso con ventaja (16-14), algo que no sucedía desde el 2-0 inicial que también había conseguido el base estadounidense.



El encuentro, ahora ya con más acierto, siguió equilibrado y con alternativas (32-33). Sin embargo, un parcial de 0-7 de los turcos les hizo retirarse a su vestuario con ocho de ventaja (32-40) y con Tyler Ennis y Rob Gray como máximos anotadores del choque, ambos con 10 tantos.



En la reanudación, Davis, con ocho puntos seguidos, volvió a meter de lleno al UCAM CB en la pelea (40-41). Sin embargo, el equipo entrenado por el griego Dimitris Priftis, a base de triples, volvió a estirarse y Sito Alonso debió pararlo con tiempo muerto indicando el marcador un 45-51.



Una nueva reacción de los murcianos les hizo llegar al minuto 30 con el encuentro empatado a 56 y, por lo tanto, todo abierto para el último cuarto.



Ahí McFadden, en un momento de esos calientes que él tiene, devolvió el mando al conjunto universitario mucho tiempo después (61-59).



La defensa, personalizada en el dominicano Rojas, permitió a los de casa tener una renta de cuatro puntos que, tal y como estaba el choque, era importante (67-63), aunque todavía con cinco minutos por jugar.



Un triple del estadounidense con pasaporte georgiano encarriló aún más la victoria pues supuso el 73-69 a 55 segundos de la conclusión.



Khyri Thomas respondió de la misma manera y estrechó el marcador a medio minuto justo del final (73-72), pero los otomanos no anotaron más y dos tiros libres convertidos por el propio McFadden cerraron el duelo para alivio de la afición grana, que celebró un triunfo internacional tras tres campañas sin poderlo hacerlo.



La siguiente cita para el UCAM CB será el miércoles 12 de octubre a las seis de la tarde en la pista del Falco húngaro.