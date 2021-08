Sonia Ruiz: “Nos favorece el papel de cenicienta”

La jugadora y presidenta del UCAM Murcia BSR, Sonia Ruiz (Murcia, 40 años), ya está preparada para la competición más especial de su vida, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Allí ejercerá sus funciones de capitana de una selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas que en estos últimos años quiere hacerse un hueco entre las grandes potencias mundiales. En el torneo previo a esta última concentración vencieron a Alemania por primera vez en su historia y, durante 25 minutos le plantaron cara a Países Bajos, las favoritas al oro paralímpico.

Además, está pasada temporada compartió equipo en el UCAM Murcia BSR con cuatro compañeras de selección y se apuntaron dos tantos muy importantes: Ser el equipo mixto con más presencia femenina en su plantilla de todas las ligas españolas (6) y conseguir el ascenso a División de Honor, la máxima categoría nacional.

Un año de cine, ¿verdad?

Ha sido una temporada muy especial y positiva para nosotros como club. Hemos ascendido y, si no pasa nada, el próximo día 24 estaremos haciendo el desfile de la ceremonia de apertura de nuestros primeros Juegos Paralímpicos y el 26 debutaremos. Para mí, está siendo un año espectacular a nivel deportivo y personal.

Cinco de vuestras jugadoras incluyéndote a ti estaréis en Tokio. ¿Seguirá el club apostando por ser un referente en cuanto a presencia femenina?

Las seis jugadoras que teníamos en plantilla ya están renovadas. Ha sido un año importante pues queríamos revolucionar un poquito la idea del papel de la mujer en los equipos mixtos y de estas seis jugadoras, cinco estaremos en los Juegos. Van a continuar porque las conozco perfectamente, sé lo que son capaces de dar y en sus posiciones son las mejores.

¿Qué sientes al imaginarte dando la vuelta al estadio en la ceremonia de inauguración en Tokio bajo los colores de España?

Siempre me he imaginado qué sentiría dando la vuelta olímpica. Los primeros Juegos que vi por televisión fueron los de Barcelona ‘92. Yo tenía once años y recuerdo una emoción superespecial. Quería estar en unos Juegos pero en ese momento eran olímpicos, todavía no había tenido el accidente. Fijaos el destino cómo es, sufrí una lesión medular tras un accidente de tráfico y ahora voy a cumplir ese sueño, no en unos Juegos Olímpicos, pero sí en unos Juegos Paralímpicos. El cómo me voy a sentir… Me imagino sonriendo, me imagino siendo la persona más feliz del mundo entero, me imagino cumpliendo un sueño. El sueño de mi vida.

¿Cuáles crees que son las opciones que tenéis en los Juegos? ¿Qué objetivo os marcáis en la competición?

Históricamente no se nos espera porque llevamos desde el 1992, cuando estuvimos en los Juegos como anfitriones, sin participar. También llevábamos muchos años sin participar en un Mundial, hasta el pasado 2018. Entonces, por historia España no está en la élite del baloncesto en silla de ruedas femenino, pero sí es cierto que desde el Mundial, donde dimos la sorpresa quedando sextas, estamos jugando y entrenando muy bien. Han llegado chicas nuevas que han tenido mucha responsabilidad en los equipos, concretamente también en nuestro UCAM Murcia, y sí que nos vemos con posibilidades. Nuestro objetivo es el bronce. ¿Cuánto de real es? No sabría decirlo porque no solo lo pienso con la cabeza, lo pienso más con el corazón. Físicamente estamos muy bien y mentalmente cada vez mejor. Nos favorece el papel de cenicienta.

¿Piensas que estos Juegos Paralímpicos serán exitosos para la delegación española? ¿Te mojarías con alguna predicción?

España a nivel paralímpico siempre ha sido una gran potencia. Los pasados Juegos Paralímpicos obtuvimos 31 medallas y hay muchísima gente con opciones. Mi predicción es que vamos a superar las de Río.

La UCAM va a contar con 14 miembros de la Universidad en los Juegos Paralímpicos: 12 deportistas y 2 médicos. ¿Qué puedes decir de la labor que la institución lleva a cabo con respecto al deporte paralímpico?

La UCAM es un ejemplo. Siempre estamos hablando de lo bien que lo tienen preparado en Estados Unidos a nivel universitario, el cómo apuestan por el deporte y el por qué siempre están arriba en el medallero olímpico y paralímpico. Que la UCAM crea en ese mismo proyecto y lo lleve a cabo aquí, en España, es un orgullo. Muchísimos de los deportistas que están en la Universidad Católica son medallistas olímpicos y paralímpicos. Alabo la labor de la UCAM y me siento parte de la familia. Creo que debería haber más como nosotros.