La solidez defensiva da el triunfo a ElPozo Murcia FS en Cartagena (1-2)

ElPozo Murcia Costa Cálida, haciendo un gran trabajo defensivo y sacando provecho de los goles tempraneros marcados por Marcel y Marlon, sigue compartiendo el liderato de la Primera División de fútbol sala con el Mallorca Palma Futsal, ambos con nueve puntos, después de lograr los granas el triunfo por 1-2 ante el Jimbee Cartagena en el primer derbi regional de la temporada.



El conjunto murciano jugaba en esta tercera jornada del campeonato para seguir su racha pues afrontaba el choque con dos victorias y los cartageneros, con cuatro puntos y la sensible baja de Lucao, lesionado.



La primera ocasión clara del partido la tuvo Bebe pero remató fuera y acto seguido el que no castigó fue Marcel, quien culminó una contra iniciada por el portero Edu Sousa para lograr el 0-1 en el minuto 4.



Justo a continuación una acción de estrategia le dio a los de Javi Rodríguez su segundo tanto, que logró Marlon a pase de Gadeia.



Tras ese inicio tan claramente favorable a los visitantes, el Jimbee reaccionó pero sin materializarlo en el marcador. Los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" pasaron a dominar y tuvieron buenas ocasiones pero Edu Sousa le negó el gol a Pablo Ramírez y a Darío Gil y tanto Niyavov como Marlon se interpusieron entre Bebe y Mellado y la portería grana.



En la otra parte de la pista Niyazov también dispuso de una buena opción para ampliar la ventaja visitante en una primera parte en la que la mayor efectividad de los de la capital marcó la diferencia.



En la reanudación se mantuvo la misma tónica y el portero de ElPozo debió intervenir a remates muy peligrosos de Mellado, Motta y Javi Mínguez. La suerte estaba del lado de los granas y un rechace de Marlon se estrelló en el poste izquierdo de su marco. Waltinho tampoco acertó con sus disparos.



Chemi, por su parte, también se vio exigido por Ricardo Mayor y por Bruno Taffy y reaccionó bien, por lo que el 0-2 se mantenía con los minutos pasando muy rápidamente para los que perdían y de forma lenta para los que iban por delante.



Justo cuando ElPozo parecía capear el temporal, teniendo posesiones largas, una jugada a balón parado metió al Jimbee de lleno en la pelea por los puntos. Un córner sacado por Jesús Izquierdo dio paso al remate de primeras de Motta que supuso el 1-2. Faltaban más de siete minutos para la conclusión de un partido que volvieron a dominar los cartageneros.



Javi Mínguez, por dos veces, puso a prueba de nuevo a Edu Sousa y a 4 minutos y 41 segundos para la conclusión Pablo Ramírez vio la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente roja por una falta a Marlon. ElPozo tendría un jugador más en la cancha durante dos minutos o hasta que marcase. Gadeia, con un tiro a la madera; Rafa Santos y Marcel tuvieron el 1-3 pero Chemi resultó clave para mantener a los suyos a un gol de distancia.



Entró en juego el rearme moral que supuso aguantar para los rojiblancos, que recurrieron a Motta como portero jugador a 2.11 del final para atacar cinco contra cuatro. Waltinho y Darío Gil tuvieron sendas oportunidades pero sus remates no encontraron portería y Bebe también lo probó pero se topó con Edu Sousa, un muro para que los de la capital se hicieran con el triunfo y, con ello, seguir en lo más alto de la tabla.



- Ficha técnica:



1 - Jimbee Cartagena: Chemi, Jesús Izquierdo, Darío Gil, Bebe y Waltinho -equipo inicial-, Tomaz, Javi Mínguez, Pablo Ramírez, Mellado, Motta y Juanan.



2 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Gadeia, Niyazov, Marcel y Bruno Taffy -equipo inicial-, Felipe Valerio, Marlon, Eric Pérez, Esteban, David Álvarez, Rafa Santos y Ricardo Mayor.



Goles: 0-1, M.4: Marcel. 0-2, M.5: Marlon. 1-2, M.33: Motta.