Sito Alonso: "Vamos a luchar por todo hasta el final"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, aseguró este viernes, a dos días de afrontar su siguiente encuentro de la Liga Endesa, que será el domingo a las doce del mediodía frente al Surne Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes, que van a "luchar hasta el final" para conseguir sus "objetivos", los cuales pasan por asegurar plaza en competición europea de cara a la próxima campaña y por tratar de acceder a las eliminatorias por el título.



"Es un partido muy especial y sabemos que la dificultad de entrar en los play off es grande porque además no dependes sólo de ti mismo, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro", comentó el técnico universitario.



En el recuerdo está lo ocurrido en la primera vuelta, en la que los vascos pasaron por encima del UCAM CB con un 99-81 que no dejó lugar a dudas de su superioridad en ese envite.



"Nos tenemos que focalizar en el objetivo deportivo y no en revanchas. Llevamos cinco alegrías dadas a la afición en las seis últimas jornadas y queremos seguir transmitiendo esa buena imagen a la afición. Hay que disfrutar y dar la máxima intensidad", señaló también el madrileño.



"Vamos a luchar hasta el final para conseguir nuestros objetivos. Estamos evolucionando siempre aunque perdamos partidos y la UCAM da pasos de gigante hacia adelante", indicó.



Del Bilbao Basket destacó que "es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y nos sacó de la pista en Miribilla en la primera vuelta liguera y ahora viene de ganar claramente a un rival como el Breogán".



Sito Alonso, además, habló de las bajas y las altas registradas durante la temporada con las marchas de Jordan Davis, Travis Trice y Ryan Luther y las llegadas de Chris Chiozza y Danilo Nikolic, quienes dieron al equipo "una nueva energía", según su entrenador.



"No hicimos cambios en la plantilla sino que quienes se fueron lo hicieron porque ellos quisieron y la voluntad de los jugadores hay que respetarla", apuntó también sobre ese asunto.



La rueda de prensa del entrenador grana se aprovechó para comunicar que en el partido del domingo, correspondiente a la trigésimo tercera y penúltima jornada del campeonato, se estrenará una equipación por sorpresa, la cual hará un guiño al pasado, y que estará a la venta ya a partir del descanso del encuentro. Además, se llevará a cabo el sorteo de regalos, tal y como comunicó Juan Pablo Mendoza, responsable de equipo de vídeo en el departamento multimedia de la UCAM.



"La Universidad lleva a cabo una innovación constante y da valor a tener un equipo en la ACB, al que da apoyo y estabilidad pensando en el presente y también en construir un buen futuro", comentó Sito Alonso.