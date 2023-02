Sito Alonso: "Tenemos que ser muy intensos para superar al Real Madrid"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, reclamó "determinación y orgullo individual", así como "una intensidad brutal" a sus jugadores para pelear por el triunfo este domingo contra el Real Madrid y confía en que se genere un buen ambiente a favor en el Palacio de los Deportes y en "acallar a los que vienen a animar al Madrid".



Alonso hizo esas declaraciones este viernes a dos días de un partido marcado en rojo en el calendario cada temporada y que hará que el pabellón murciano se llene o esté cerca del lleno.



El técnico comenzó hablando de lo vivido en Turquía, donde la plantilla pasó tres días para no jugar su partido de la Liga de Campeones FIBA contra el Darüsssafaka Lassa, aplazado al 7 de marzo por el terremoto que lleva causadas más de 20.000 muertes en ese país y también en Siria.



"Estábamos bien y agradecidos a la gente que sufrió por nosotros. Lo sentimos con tristeza por quienes teníamos alrededor y que estaban tan dolidos por esta catástrofe y que fueron súper amables con nosotros", indicó.



"No jugar nos perjudicó por las ganas que teníamos de hacerlo, pero aprovechamos el tiempo para convivir y fue como un entrenamiento invisible", añadió.



Ya centrado en el compromiso liguero de este domingo a las seis y media de la tarde en el Palacio y frente a un Madrid que comparte el liderato con el Barça, ambos con un bagaje de 16 victorias y tres derrotas, recordó lo ocurrido en la primera vuelta, en la que los blancos pasaron por encima de los granas y le endosaron un 93-57 que es su mayor derrota del presente curso.



"Tras lo que pasó en Madrid tenemos un deseo grande de volver a enfrentarnos a ese rival y nuestro rendimiento dependerá de la determinación que tengamos y el orgullo propio individual, que no fue el correcto en el WiZink Center, debe ser otro y sumarse al colectivo", comentó.



El UCAM CB, duodécimo en la tabla con ocho partidos ganados y 11 perdidos y que el pasado sábado cayó por 84-71 en la cancha del Real Betis Baloncesto, espera ofrecer una versión como la de su último encuentro en casa, el ganado por 99-81 ante el Surne Bilbao Basket en la competición europea.



"Me gustaría devolver la confianza a la gente que estaba tan contenta contra el Bilbao Basket por el nivel que dio el equipo y el partido tan brillante que hizo y que cree en el proyecto", dijo Sito al tiempo que mostró un deseo relacionado con lo que se vivirá en las gradas del Palacio.



"Trataremos de acallar a los que vienen a animar al Real Madrid, que en su última visita fueron más de los que me hubiese gustado", manifestó.



Al referirse al cuadro entrenado por Chus Mateo el técnico universitario resaltó que es "un equipo súper poderoso con un juego muy vistoso y bueno y ante el que tienes que hacer muchas cosas bien y tener un nivel de intensidad brutal para poder frenarle y eso es lo fundamental en este partido".



"El Madrid tiene un estilo de juego que es legado de los años con Pablo Laso al frente y de unos jugadores que tienen un conocimiento increíble de ese tipo de baloncesto", agregó.



Tras recibir al Madrid, el UCAM CB visitará al Joventut de Badalona, actualmente séptimo; recibirá al Unicaja de Málaga, quinto; y jugará en la cancha del Gran Canaria, sexto.



"Tenemos que mostrar responsabilidad y carácter ante el Tourmalet que tenemos por delante en las próximas jornadas y pelearemos por acceder a las eliminatorias por el título. En ese sentido cuantos más creyentes haya para alcanzar ese objetivo mucho mejor", apostilló Sito Alonso.