Sito Alonso: "Tenemos que mantener la intensidad, no podemos relajarnos"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha pedido a su equipo "competir desde el primer minuto" para vencer en la pista de un Acunsa Gipuzkoa Basket que es el colista de la Liga Endesa y que "está quemando los últimos cartuchos" para salvarse, según ha indicado el técnico grana.

Alonso ha comparecido en rueda de prensa en la víspera de ese choque de la trigésimo tercera jornada del campeonato, que llevará al UCAM CB al pabellón San Sebastián Arena para disputar ese encuentro a partir de las seis de la tarde.

En ese choque no estará todavía el escolta Jordan Davis y a esa baja se unirá la de otro componente de la plantilla, igualmente contagiado por la covid-19, cuya identidad se dará a conocer el mismo sábado.

"Esta situación se está convirtiendo en una rutina y ya quedamos pocos en la plantilla que nos podamos contagiar y eso es ahora mismo una buena noticia, así como que la sintomatología en la mayoría de los casos no haya sido acusada", ha apuntado el preparador grana, quien sí podrá contar con DJ Strawberry, una vez que el alero estadounidense con pasaporte camerunés ha dejado atrás el coronavirus.

"No sabemos si DJ nos podrá ayudar, pero viaja con nosotros y eso es una inyección de motivación porque le echábamos de menos", ha contado su entrenador.

Igualmente estarán entre los expedicionarios los tres canteranos que debutaron el jueves de la pasada semana en el partido ganado por 55-84 en la cancha del Coosur Real Betis -el base cordobés Ismael Corraliza, el escolta danés Noah Churchill y el alero griego Alex Antetokounmpo-: "Nos llevamos a los tres y esperamos que nos puedan ayudar pues están capacitados para ello".

Sito Alonso espera que el alero también griego Kostas Vasileiadis, quien debutó en Sevilla, esté más adaptado tras un buen debut con 12 puntos y cuatro triples convertidos de los diez que intentó. Además, confía en que los bases Tomás Bellas e Isaiah Taylor se hayan recuperado del cansancio acumulado por el hecho de asumir más minutos de los normales por las bajas de algunos de sus compañeros: "Kostas conoce más al equipo y Tomás e Isaiah acabaron cansados, pero han tenido tiempo para recuperarse y saben que deberán hacer ese sobreesfuerzo".

En la primera vuelta el UCAM CB se impuso al Gipuzkoa en el Palacio por 90-73 en un partido que, sin embargo, no dejó demasiado contento a Sito.

"No estamos muy contentos con ese partido pues pudimos ser más contundentes ante un rival que ha mejorado mucho desde entonces y que ahora es muy difícil de batir. Tenemos un nuevo reto y nos va a costar mucho hacer frente al Gipuzkoa si no hacemos las cosas muy bien para que no se noten tanto las dificultades que arrastramos. Debemos competir desde el primer minuto ante un rival que está quemando los últimos cartuchos para lograr la permanencia, un equipo que no se está dejando ir y que tiene un líder en Dino Radoncic", ha comentado aludiendo al montenegrino, ex del UCAM CB.

El cuadro universitario, duodécimo con 12 victorias y 17 derrotas y que ha ganado los tres últimos que ha disputado, aspira a seguir escalando posiciones con el acceso a la Liga de Campeones FIBA como uno de sus objetivos una vez que el peligro del descenso a la Liga LEB Oro prácticamente ha desaparecido.

"Pretendemos conseguir el máximo de victorias que sea posible y este grupo tiene la identidad de competir siempre, incluso cuando pierde. Intentaremos ser listos y hacer un esfuerzo extra en estos partidos que nos quedan", ha remarcado su entrenador.