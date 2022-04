Sito Alonso: "Tenemos que dar un paso adelante"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha asegurado este jueves que su equipo "no debe desviarse del camino ni perder su identidad" una vez que ha abandonado los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título en la Liga Endesa y ha dejado una frase para la motivación: "Están los que se ponen el luto y los que ven oportunidades".

El técnico universitario ha comparecido a dos días de afrontar el siguiente encuentro, que será este sábado a las seis de la tarde en la pista del Surne Bilbao Basket, el tercero consecutivo fuera de casa tras los perdidos la pasada semana en las canchas del Bitci Baskonia (93-83) y del Baxi Manresa (103-93).

Esos resultados y los de otros rivales en la lucha por los play off han motivado que el conjunto murciano sea ahora el noveno clasificado con 15 triunfos y 14 derrotas estando a una victoria del Gran Canaria y del Baskonia, que son séptimo y octavo y como tales sí pelearían por el título, cuando faltan cinco jornadas para que concluya el campeonato regular.

"Están los que se ponen el luto y los que ven oportunidades y es súper motivante recuperar lo perdido. Tenemos que volver a tener nuestro espíritu y la ambición y vamos a luchar por el objetivo que perseguimos", ha manifestado Sito, quien tiene muy claro que deben mejorar con respecto a lo hecho en los dos últimos compromisos.

"No podemos permitir que el rival sea mejor que nosotros en cuanto a esfuerzo durante todo un cuarto. No debemos desviarnos del camino ni perder nuestra identidad", ha apuntado para añadir que el Bilbao Basket, duodécimo con un bagaje de 13-16 y al que el UCAM CB venció en la primera vuelta por 92-87 en Murcia, "ha ganado con solvencia al Real Madrid y al Valencia Basket recientemente, está en una dinámica muy buena y exigirá que estemos al 100% en Miribilla. Tenemos que estar mucho mejor que en Manresa", ha afirmado sin dudar", agregó.

El madrileño, por otra parte, no ha ocultado hartazgo por las críticas que se siguen haciendo por un comportamiento presuntamente violento de su capitán, el alero dominicano Sadiel Rojas.

"Estoy totalmente aislado y lo más importante es el baloncesto y lo otro me parece absurdo, me cansa, me aburre y me indigna", ha llegado a decir.