Sito Alonso: "Tenemos ganas de jugar y de que la Liga Endesa vuelva a la normalidad”

Un pequeño parón obligado, dentro del periodo navideño, ha mantenido al UCAM Murcia durante dos semanas sin competir, justo cuando se encontraba en un momento álgido de la temporada en cuanto a resultados, juego y sensaciones. El equipo ha tenido mucho tiempo para preparar el siguiente encuentro en el Príncipe Felipe de Zaragoza. “Pensábamos que íbamos jugar el día dos y tuvimos que cambiar los planes y hacer una mini pretemporada. Se nos está haciendo un poquito largo el hecho de jugar contra Casademont Zaragoza, pero por eso mismo, tenemos muchas ganas. No solo de jugar nosotros, sino de que toda la Liga vuelva a la normalidad. Yo creo que estamos bien, pero desde que se jugó el último partido, pues ha pasado un poquito de tiempo”, comenta Sito Alonso.

El entrenador madrileño analiza la situación de un rival que ha tenido vaivenes e imprevistos a lo largo de la temporada. “Cuando empiezas un proyecto nuevo y se caen de él (por lesión) dos piezas importantes como Yusta y Cook, pues es un hándicap importante para un equipo y un entrenador. A medida que han ido recuperando estos jugadores más la incorporación de Thompson, pues ha permitido que estén jugando muy bien ahora. A mí tanto en el partido contra Andorra como el de Baskonia, me impactaron el dinamismo y lo bien que jugaro”.

Aunque consiga una victoria, todavía tendrá que esperar para saber si disputará la fase final de la Copa del Rey. Hay muchos partidos aplazados y peligra la opción de poder finalizar la primera vuelta antes del 30 de enero. “Genera un poco de incertidumbre visto desde fuera por la situación de acabar la primera vuelta antes del 30. Nosotros lo que tenemos claro es que no queremos perder el foco de estar entre los mejores al final de la Liga. Por eso no queremos que nos despiste el hecho de disputar partidos de la segunda vuelta, antes de haber acabado la primera”.

El técnico del UCAM Murcia ha explicado, a nivel personal, como se plantea su continuidad en el club. Se mueve más por sensaciones que por resultados. “Uno de los mejores que he vivido aquí fue en los cinco primeros meses. No soy resultadista en este aspecto. Soy muy de sensaciones. El año pasado las tenía muy buenas, este también y espero que las sigamos teniendo en el futuro”, añade que todavía es pronto para hablar de renovaciones. “No he hablado con nadie. Soy una persona que va al día a día y voy a muerte con lo que hagamos en el club siempre. Y cuando tengamos que hablar de alguna cosa, pues ya hablaremos. Solo me preocupa el club y que estemos bien todos”.