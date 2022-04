Sito Alonso: "No somos inferiores a ningún equipo"

Sin apenas tiempo de descanso, el UCAM Murcia vuelve a emprender un pequeño maratón de partidos en menos de dos semanas. Tras vencer a Gran Canaria en el Palacio, los universitarios viajan a Vitoria para disputar el primero de los tres encuentros seguidos fuera de casa. “Es difícil. Son rivales importantes. Vitoria es una cancha difícil. Jugaron muy bien ante Burgos. Nosotros estamos mentalizados de la dificultad que tiene y de lo que tenemos que hacer para poder competir ante un equipo que se está jugando muchísimo como nosotros de cara a entrar en playoff”, ha asegurado Sito Alonso.

El técnico madrileño regresa al Fernando Buesa Arena, la que fue su casa durante la temporada 2016/2017. Allí espera Bitci Baskonia, un conjunto renovado respecto a la primera vuelta, que se quedó fuera de la Copa del Rey e inmerso, al igual que el UCAM Murcia, en la pelea por el playoff: “Baskonia ha cambiado, ha ido evolucionando. Pelearon la clasificación a los playoff de la Euroliga. Ahora están centrados en un objetivo claro, la Liga Endesa, como ya pasó anteriormente con Dusko y terminaron ganando la liga. Nunca te puedes fiar de Baskonia. Tienen un carácter especial, son siempre muy competitivos y cada día son más peligrosos”.

La baja de Costello deja al conjunto vasco con un solo pívot natural en el roster, una situación muy similar a la sufrida por los murcianos en el duelo ante el FC Barcelona. “Costello tiene virtudes muy grandes, pero su baja también complica muchas situaciones como el día del Barça con nuestro jugadores altos. Tienen una capacidad defensiva y de robo de balón importante. Tendremos que estar muy serios en situaciones defensivas cuando los jugadores de perímetro ocupen posiciones interiores. No es un encuentro sencillo. Tenemos que intentar mantener nuestro ritmo de juego, controlar el balón y hacernos con la lucha del rebote. El partido dura mucho y seguro que tendremos nuestras opciones si somos competitivos en cada acción de partido”, ha concluido Sito Alonso, que se muestra muy ambicioso de cara a la aventura fuera de casa (Baskonia, Manresa y Bilbao) que el UCAM Murcia tiene que afrontar las dos siguientes semanas: “Cuando buscas un objetivo, tienes que mantener la calma. Me alegro tanto de que sea un objetivo tan bonito como este. Lo miramos desde el respeto, la ilusión, la satisfacción y la motivación máxima. Tengo confianza plena en este equipo. Es verdad que ahora hay tres partidos fuera, pero luego jugamos tres en casa. Pero soy tan optimista que no me veo inferior a ninguno de los equipos a los que nos vamos a enfrentar”.