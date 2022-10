Sito Alonso, segundo entrenador con más partidos en la historia del club en ACB

El UCAM Murcia CB – Covirán Granada, supuso el partido 111 de Sito Alonso como entrenador del conjunto universitario en la Liga Endesa. Con esta cifra iguala a Felipe Coello que dirigió al equipo las temporadas 1990-93, 98-99 y 2003-04.

Esta es la quinta temporada de Sito Alonso al frente del UCAM Murcia CB. Aterrizó en la 18-19, dirigiendo 16 partidos que sirvieron para salvar al equipo del descenso a la liga LEB Oro, en su segundo año, tan solo pudo dirigir 22 partidos debido a la suspensión de la competición por la pandemia, mientras que las dos últimas temporadas ha dirigido 36 y 34 partidos respectivamente. Sumados a los tres que llevamos de la presente temporada, hacen un total de 111 solo en la competición doméstica. A nivel personal, el técnico madrileño lleva un total de 403 partidos en ACB.

A 13 partidos de Josep María Oleart

La clasificación de entrenadores históricos del club, la sigue comandando Josep María Oleart con 124 encuentros en la Liga Endesa comprendidos entre las temporadas 93-94 y 96-97.

Sadile Rojas: "No podemos alarmarnos"

El UCAM Murcia CB sumó la segunda derrota de la temporada en el Palacio de los Deportes ante Covirán Granada. Un equipo recién ascendido que tras disputar un gran partido durante los 40 minutos, se llevó la victoria. “No podemos poner una alarma como locos, porque llevamos tres partidos de liga. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir mejorando y tenemos que adaptar a los nuevos jugadores. Pero estamos positivos, y eso es muy importante”. Sentencia Sadiel Rojas tras analizar el encuentro.

El capitán del UCAM Murcia disputó los primeros minutos de la temporada en Liga Endesa. Debido a una sanción sin precedente arrastrada de la temporada anterior, no pudo ayudar a su equipo en los dos primeros encuentros. Sadiel Rojas pasa página con este asunto, aunque reconoce que no lo ha pasado bien. “Para mí fue difícil. Yo estaba en el palco mirando el partido con rabia, porque yo quería entrar para ayudar a mis compañeros. He tenido que aceptar esto y ya está. Pasó rápido, porque había dos partidos muy cerca y ahora estoy listo para ayudar”.

La vuelta a la competición europea, le saca una sonrisa natural a Rojas. Es una gran noticia disputar dos partidos por semana. “Yo estoy feliz y contento. Estoy listo para luchar en Hungría y después en Valencia. Es un equipo de Euroliga, pero da igual. Yo miro a todos los rivales igual”. Añade que “no hemos estado en Europa en tres años. Yo estoy muy contento y muy feliz de pasar estos días con mis compañeros luchando en otros países. Para mí es perfecto, no tienes que esperar siete días para jugar un nuevo partido”.

Finalmente lamenta que su compañero James Anderson, no pueda estar en estos momentos disponible para el equipo. “Es una baja muy grande porque es una de las estrellas del equipo. Viene aquí para ser titular y yo estoy para complementar a él. Y en la segunda semana se lesiona. Es una baja importante. Además de ser jugador es buena persona y nos ayuda mucho. Pero bueno, ha sido mala suerte y no podemos pensar en esto. No tienes a Anderson, ya está. Tenemos Rojas, Jelinek, McFadden…”.

El conjunto murciano viajará mañana hasta tierras húngaras, donde el miércoles se medirá Falco Vulcano Szombathely a las 18:00 horas y se podrá seguir en directo por Popular Televisión.