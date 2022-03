Sito Alonso: "Podemos ganar a cualquiera"

El UCAM Murcia CB afrontará mañana el que será el séptimo encuentro en este maratoniano mes de marzo. El equipo azulgrana visitará el Palacio tras caer el domingo a domicilio ante el Joventut de Badalona. Pese a esa derrota, el técnico del UCAM Murcia CB tiene claro que "el Barça está jugando a un gran nivel". El cuadro universitario contará con poco tiempo de recuperación antes de recibir a un duro rival. Ante esta situación, Sito Alonso ha dicho que "tendremos que reaccionar con poco tiempo para preparar el partido. Hay que quedarse con la mentalidad que tuvimos contra Valencia para dificultar las cosas al Barça".

Por segunda vez en menos de una semana, el cuadro universitario volverá a jugar como local y contará nuevamente con el apoyo de sus seguidores en el Palacio de los Deportes. De cara al choque de mañana, el técnico madrileño espera "un partido muy difícil y vibrante en el que los aficionados se van a entregar al máximo. Nosotros queremos lograr con ellos que la temporada sea histórica en su totalidad. Quedan diez partidos y tenemos que disputarlos como si no hubiera un mañana. Queremos conseguir estar entre los ocho primeros y luchar por ser de los mejores de la liga".

Ante la dificultad que entraña enfrentarse a un equipo como el Barça, el técnico ha comentado cómo tienen que afrontar el partido para tratar de llevarse la victoria: "Debemos tener claras ciertas pautas que no se deben dar durante el partido. Hay que controlar el rebote y correr el campo si no queremos tener problemas. Será importante no perder la cara al partido en ningún momento y conseguir que la gente crea que siempre podemos ganar. Hay que tener fe ciega en esta plantilla. Yo siempre lo he hecho y quiero contagiarlo a la afición porque se lo han ganado los jugadores".

El rendimiento mostrado por parte de los jugadores del combinado universitario está siendo determinante para la buena situación que ostentan actualmente en la clasificación. "Yo creo que somos capaces de ganar a cualquiera. Los jugadores nos están haciendo vibrar con su ambición y espero que lo sigan haciendo contra el Barça. Si seguimos en esta línea podremos pelear por ser grandes", ha afirmado el entrenador del cuadro murciano.

También ha analizado el estado físico de Chris Czerapowicz, que continúa entre algodones en las horas previas al encuentro de mañana: "Vamos a probarlo en el entrenamiento de hoy, pero las sensaciones ayer ya fueron buenas. Soy optimista de cara a que pueda estar contra el Barça. Su conocimiento del juego y sus pautas a nivel táctico son importantes para nosotros. El resto de la plantilla estoy seguro de que va a estar 100% preparada para el partido de mañana".

En referencia a los jugadores del FC Barcelona, Sito Alonso los ve como "una plantilla de un nivel muy grande. El dinamismo con el que juegan y su capacidad de anotación les hacen ser muy peligrosos. Mañana será complicado, pero tenemos que seguir creyendo que podemos ganar este envite".