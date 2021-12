Sito Alonso: "El partido ante el Real Madrid es un reto magnífico"

En la Liga Endesa cada partido es importante, pero el UCAM Murcia afronta este fin de semana un encuentro especial, de los que levantan pasiones y generan afición. Los universitarios reciben al Real Madrid en el Palacio de los Deportes, con todas las entradas vendidas y muchas ganas de seguir peleando por el sueño de la Copa. "El equipo está con la ilusión suficiente para competir ante un rival que, como se ha visto en la jornada europea, es capaz de sobreponerse al problema que ha tenido con el COVID y vencer a Alba Berlín y Milán en la doble jornada de Euroliga. Es un reto magnífico. No hay ningún jugador que no quiera jugar este partido. A nivel de juego y de ilusión, es el mejor momento para disputar este encuentro", ha afirmado Sito Alonso.

El técnico universitario es consciente de la dificultad de jugar ante el primer clasificado de la Liga Endesa, en la que solo ha perdido un encuentro, y segundo de la Euroleague, a pesar de las bajas de la carga de partidos y las bajas por COVID de Pablo Laso y Thomas Heurtel: "Va a tener una gran dificultad. Están en un gran momento de forma y creo que no tendrán problemas en suplir la baja de Heurtel. Yabusele, que se había perdido varios partidos por lesión, ayer es clave en la victoria. El nivel de Rudy, las características y las sensaciones de Llull en los últimos partidos, el regreso de Randolph. Estamos enfrentándonos ante un rival que, si no damos el 100% y más, no vamos a poder competir. En el caso del entrenador, ya habéis visto la tranquilidad, el buen hacer y el entendimiento que tanto Chus como Paco tienen con lo que Pablo ha generado en estos últimos diez años."

Un duelo estelar que contará con doble motivación, tras la renovación de Jordan Davis hasta 2024 y el lleno del Palacio varios días antes del encuentro. "La relación que el club tiene con Jordan, desde todos los estamentos, es muy especial. Es una noticia sensacional. Jordan muestra un compromiso con el club, con la ciudad y con todos nosotros para seguir aquí, y eso muestra el gran trabajo de madurez que hace él. No se parece en nada al jugador que llegó aquí y yo estoy encantado que un chico como él forme parte de la familia de UCAM Murcia durante más temporadas", ha sentenciado un Sito Alonso deseoso de ver al público murciano tras dos semanas jugando fuera de la Región: "Es imposible ganar al Real Madrid sin un ambiente fuerte para apoyarnos a nosotros. Y más con la solvencia que están demostrando este año. La única intención que tenemos en UCAM Murcia es ganar y no nos planteamos otra cosa. Y para ello, el público será clave".