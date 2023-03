Sito Alonso: "Nuestra afición es muy importante para la victoria"

Semana sin competición europea en la que se ha aprovechado para preparar los dos próximos compromisos que afrontará el conjunto de Sito Alonso. “Hemos aprovechado para recuperar jugadores que en su rendimiento no se están encontrando cómodos en los últimos partidos. Hemos intentado hacer diferentes cosas con ellos para recuperar la confianza”, comenta el técnico madrileño.

Enfrente estará un equipo recién ascendido que está logrando asentarse en la categoría tras unos últimos meses donde están rindiendo a un gran nivel. “Han fichado a Jenkins que es un jugador de muchísimo nivel. Marc lidera junto a jugadores expertos como Quino Colom, Pato Garino, etc. y el entrenador más longevo y más experto y de más nivel para mí de España y Europa, un proyecto que tiene muy buena pinta. Cada día lo están haciendo mejor, tiene plantilla y paciencia y preparación para acabar fenomenal la Liga”.

El equipo está rindiendo mucho mejor en el Palacio de los Deportes que fuera de casa y gran parte de esta culpa la tiene la afición. “Tenemos que hacerles saber la importancia que tienen en este momento con el papel que están desarrollando en casa. Lo importantes que han sido en las últimas semanas para ganar a Unicaja y Tenerife en casa. Para los jugadores son vitales y están deseando jugar el domingo aquí con ellos”.

El mercado se está resistiendo para el conjunto universitario que lleva varias operaciones en marcha que no han conseguido de momento fructificar. “Hemos intentado que llegue un fichaje para Gran Canaria, para Unicaja… la intención es que llegase para jugar contra Girona, pero no llega. Nos han dicho que no ayer, dos veces. Intentaremos que haya un jugador que nos ayude para la eliminatoria ante Unicaja. Pero si no llega, no nos vamos a rendir, lucharemos con los nuestros que son los que ya le han ganador a Unicaja y Tenerife”.