Sito Alonso: "Mantenemos la filosofía pero vamos a ver cosas diferentes"

El día más deseado por los aficionados al baloncesto en la Región de Murcia ha llegado. La Liga Endesa da el pistoletazo de salida y el UCAM Murcia regresa al Palacio repleto de caras nuevas, ilusión y muchas ganas: “Empezamos con un partido complicado. Hacerlo en casa supone un refuerzo importante. Encontrarnos con la afición y que conozcan a los nuevos jugadores es algo que nos motiva”.

Iniciar la competición en casa, ante una afición como la murciana, siempre es un plus. Y será fundamental ante un rival que llega a Murcia más rodado y tras caer en la primera ronda de la fase previa de la Basketball Champions League. “Nos enfrentamos a un rival que empezó bastante antes que nosotros. Hacen un baloncesto muy dinámico, muy atrevido y con una gran intensidad y variedad a la hora de defender. Está claro que este año no tienen dos jugadores tan especiales como Musa o Mahalbasic, pero sí un grupo con más intensidad y seguridad de la que tenían el curso pasado. Creo que es una buena piedra de toque para ponernos en disposición, sobre todo a los nuevos, de lo que es la Liga Endesa”, ha comentado un Sito Alonso que tendrá que engranar 7 caras nuevas en los sistemas y en el estilo de juego universitario: “El conocimiento de los jugadores y la atmósfera del equipo se empieza a desarrollar y a cimentar con la competición. Los nuevos van más adelantados de lo que iban por la llegada de Nemanja, Sadiel y McFadden y la experiencia de Diop y Jelinek. Creo que estamos mucho mejor, pero no como me gustaría estar al inicio de liga”.

A pesar de las diversas modificaciones en la plantilla, la identidad del UCAM Murcia va a seguir siendo la misma. Energía, electricidad y compromiso con el club y la ciudad. “La filosofía es muy parecida, pero sí que creo que vamos a ver cosas diferentes a las de la temporada pasada. Con Tomás tenemos identidad, entrega, nivel y un gran ejemplo para el resto, pero en el curso 21/22 tuvimos algún problema con el tiro exterior en esa posición. Y con Travis Trice creo que lo vamos a solventar. Es un jugador con una capacidad de tiro increíble que también puede hacer jugar al equipo. Por otro lado, el año pasado sacábamos a Lima a 6.75 para distribuir y este curso seguramente no lo podamos hacer, pero tendremos más físico y más capacidad para jugar por encima del aro. También hay un tercer base, Urban, un jugador con mucha experiencia y con ganas de reivindicarse, como es Jelinek, y un faro y un guía como Anderson que llega a Murcia para ser protagonista tras jugar muchos años con un rol secundario en Turquía. Y eso no lo teníamos el año pasado”, ha informado el técnico universitario, ambicioso por seguir superando retos y completando objetivos en UCAM Murcia: “Mis objetivos son siempre muy ambiciosos. Mantener al UCAM en las posiciones de los últimos años para intentar pelear por todo. Creer que la gente puede soñar con la Copa, con Playoffs. Que crea y pueda soñar con cosas grandes”.

Al igual que en muchos clubs, la competición y la Liga Endesa presentan cambios que seguro que sorprenderán a más de uno, como es el caso de la regla del saque tras acción negativa ofensiva sin que el árbitro tenga que tocar el balón: “Los jugadores y entrenadores pillos y pícaros pueden sacar muchas más ventajas que preparándolo a nivel táctico. Esta regla requiere más pillería y acción reacción que táctica. A mí me parece fantástica. Me gusta”.

Con el que no podrá contar Sito Alonso en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa será con Sadiel Rojas, tras ser sancionado por el Juez de Competición después de la antideportiva señalada a AJ Slaughter en el duelo del 10 de abril disputado en el Palacio. “Cuando no puedes contar con un jugador por lesión o por decisión técnica, lo admites, lo asumes y te parece bien. Con la situación de Sadiel tengo mal sabor de boca, porque lo pierdes por una decisión en la creo que no están siendo justos. Me cuesta entender que un jugador no pueda jugar los dos primeros duelos de la 2022/2023 por hacer una falta antideportiva, que es afirmada y reafirmada por los árbitros tras ese encuentro, en un partido de baloncesto de la 2021/2022. No lo entiendo y es la primera vez en la historia que ocurre, pero tendremos que estar preparados. Es una nueva forma de rearbitrar e imagino que seguirá la misma línea todo el año con todos los equipos. Aún así, creo que es importante, conociendo las cosas que hemos vivido, que olvidemos estas cosas, las asumamos y las dejemos a manos del club y nos dediquemos a jugar”, ha concluido el entrenador del UCAM Murcia.