Sito Alonso: "Hemos creído siempre en la victoria"

El técnico del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó tras la victoria en la pista del Valencia Basket que su equipo tuvo una "fe ciega" en el triunfo pese a que perdía por nueve puntos a falta de cuatro minutos para el final.

“Hemos hecho grandes defensas para poder ganar. Estoy muy contento por el grupo de jugadores y por las 36 personas que han venido desde Murcia, que son también una demostración de fe y que han sido muy importantes en el principio, durante y después”, destacó.

“El partido lo podía haber ganado cualquiera, los dos hemos hecho cosas muy buenas y estaría igual de satisfecho si el triple de (Thad) McFadden no hubiera entrado o si el Valencia hubiera acertado en la última acción”, recalcó.

Alonso destacó también la importancia que tuvieron dos triples de Travis Trice cuando la ventaja local era más amplia y subrayó que es un jugador que sabe jugar esos momentos.

“Para mí, esos dos triples suponen lo mismo que cuando los falla. Es un jugador acostumbrado a los momentos calientes. Estoy muy contento por verle sonreír. Tiene mucho carácter y debe demostrarlo”, apuntó.

“La identidad de los últimos años ha sido no dar nunca un partido por perdido y eso no se construye de la noche a la mañana. Si no hay energía grupal no se gana hoy. Todos han tenido una energía total. Así se construye mejor el equipo”, concluyó.