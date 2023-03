Sito Alonso: "Hay que tener el espíritu de las grandes citas"

Un mes después el UCAM Murcia CB regresa al Palacio de los Deportes para enfrentarse a Unicaja de Málaga, reciente campeón de la Copa del Rey. El equipo llega procedente de dos encuentros fuera de casa donde no ha podido conseguir la victoria. “Han sido dos derrotas duras. Ahora estamos recuperándonos. Especialmente a muchos jugadores que hicieron un buen trabajo y que se quedaron tocados a nivel mental y físico tras la derrota. Pero para eso estamos, para eso estamos unidos y queremos que lleguen en la mejor forma posible al partido del domingo”.

Uno de los jugadores en los que más esperanzas se han depositado esta temporada es en Travis Trice. El jugado americano tuvo la última bola para ganar el partido en Darussafaka después de anotar 26 puntos, sin embargo, no logró encestarla. Su adaptación al UCAM Murcia le recuerda a Sito Alonso a uno de los grandes protagonista. “Me recuerda mi experiencia con Booker. Booker los primeros meses de la temporada era un jugador que no estaba rindiendo al nivel que todos esperábamos aquí en Murcia. Le dimos confianza plena y nos salvó de categoría. Todos hicimos un gran esfuerzo, pero sin Booker hubiese sido imposible. Se sintió identificado, se sintió cuidado y se sintió aclamado… y eso da un nivel muy alto. Yo no voy a abandonar a uno de los míos, nunca”.

Referente a la posibilidad de hacer incorporaciones, el técnico universitario ha destacado los que considera van a ser los mejores fichajes para el domingo. “Hay que hacer un buen fichaje para el domingo. Mejor dicho, ocho. Los Sufridores, Zona Pimentonera, Triple Doble, Sur 17, Tercer Cuarto, Fiebre Roja, Peña Sadiel Rojas y Peña Sito Alonso. Estos son los mejores fichajes que podemos hacer para el domingo. Con estos fichajes tenemos unas opciones bastante bastante altas”.

Para vencer a Unicaja de Málaga, el conjunto murciano tendrá que estar muy serio los cuarenta minutos. Y, sobre todo, va a ser fundamental el factor del Palacio “Hay que engancharse a todo y sobretodo porque estamos en casa. Hay que tener el espíritu de cuando ganamos a Tenerife, a Joventut o a Gran Canaria. Hay que tener ese espíritu y sobretodo defender lo que es nuestro y a nuestros jugadores”.