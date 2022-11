Sito Alonso: "Hay que ser muy inteligentes en el juego colectivo"

Semana de doble competición, donde el UCAM Murcia solventó el encuentro de la Basketball Champions League del pasado martes, con ausencias importantes. “Le damos mucho valor a este partido ya que nos repusimos de la derrota ante el Real Madrid y de las bajas que nos encontramos”. Un encuentro en el que destacó especialmente Artem Pustovyi. “Nos alegramos mucho por él por el esfuerzo que está haciendo para dar una cosa que creo que es importante que es una referencia interior con distintos aspectos, y eso puede ayudar mucho al equipo”. Comenta Sito Alonso

Jordan Davis será baja para el partido ante Obradoiro y falta por saber si Travis Trice podrá entrar en los planes de Sito Alonso, tras no entrenar en toda la semana por un traumatismo craneoencefálico. El rival está practicando un gran baloncesto y compitiendo contra equipos grandes, aunque de momento, no están sumando muchas victorias. “La clasificación no da muestras del juego que están haciendo. Creo que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo que juega un baloncesto divertido, que exprime los primeros segundos muy bien y que tiene una variación táctica muy importante”.

El técnico madrileño apunta a dos cuestiones importantes a tener en cuenta. “Hay que ser muy inteligentes en el juego colectivo. El control de los ritmos va a ser muy importantes”.

Por otro lado, el club está explorando el mercado, Sito Alonso ha dejado claro lo que es prioritario. “Confío en que Luther nos de cuando vuelva el nivel que él quiere darnos. Creo que nos hace falta un jugador más exterior”.