Sito Alonso: "Esta liga es difícil ganar sin ser duros"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha reconocido que su equipo "es vulnerable cuando baja el nivel" y ha avisado de la dificultad del partido del domingo frente al MoraBanc Andorra, que tiene "mucho mejor plantilla que la nuestra", por lo que ha apelado a ser intensos porque y ha pedido a sus jugadores "ser más serios y duros, algo que ellos saben mejor que yo"

El técnico universitario ha comparecido en rueda de prensa a dos días de recibir, a las doce y media del mediodía del domingo y en el Palacio de los Deportes, al cuadro andorrano dentro de la vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa.

El UCAM CB, que el miércoles cayó por 83-89 en casa frente al Hereda San Pablo Burgos, volverá a ser local y espera hacerlo con distinto resultado, para lo cual tendrá que elevar sus prestaciones.

Así lo ha admitido el propio Sito Alonso: "Contra el San Pablo Burgos no jugamos un muy buen partido, bajó nuestra intensidad y el acierto fue nulo, lo que condicionó nuestro juego. Cuando bajamos el nivel somos un equipo vulnerable e incluso así nos enganchamos a los encuentros pase lo que pase".

En ese choque el arranque no fue el deseado y a ello también ha aludido el madrileño. "Debemos darnos cuenta de lo importante que puede ser el primer cuarto de los partidos y hay que ser más serios y duros, algo que los jugadores saben mejor que yo", ha dejado claro.

El cuadro universitario, octavo clasificado con 11 victorias en 20 partidos disputados, se medirá a un rival que es decimoquinto con un bagaje de siete partidos ganados y 15 perdidos, pero del que Sito recela.

"El MoraBanc Andorra, que está muy bien ahora, juega con una gran intensidad y cuenta con jugadores increíbles en todas las posiciones. Tiene mucho mejor plantilla que la nuestra y para ser mejor equipo nosotros debemos jugar a nivel muy alto y seguir siendo competitivos para así ser peligrosos", ha explicado.

Para este nuevo compromiso es dudosa la participación del alero sueco Chris Czerapowicz, quien sintió molestias durante el partido del miércoles.

"Ha hecho pruebas y tiene mala pinta para que esté el domingo, pero conociendo a Chris hará todo lo posible por jugar", ha comentado su entrenador, que, por otra parte y aludiendo a ciertas críticas, ha enviado un mensaje consistente en "dejar tranquilos a los árbitros para que hagan su trabajo, aunque luego puedas protestar durante un partido".

"No podemos pensar en fantasmas que no existen y lo que tenemos que hacer es jugar y no renunciar a lo que mejor sabemos hacer. Debemos ser valientes y también duros porque en esta Liga es imposible ganar sin dureza", ha remarcado.