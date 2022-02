Sito Alonso: "El esfuerzo derrochado por el equipo ha sido espectacular"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, alabó el "espectacular" esfuerzo derrochado por su equipo pese a perder en las semifinales de la Copa del Rey frente al Barça (103-90) y consideró que la clave de la derrota estuvo cuando, tras ir ganando por cinco puntos al final del tercer cuarto, permitieron que su rival remontase "demasiado fácil" y empezasen a tener problemas "de todo tipo".

"Mis jugadores han hecho un trabajo arduo durante muchos minutos para batir al Barça. Ha sido espectacular el esfuerzo derrochado (...) no está mal que en una semifinal de Copa el UCAM diga que la clave estuvo cuando ganaba al Barça por cinco puntos al final del tercer cuarto", dijo en rueda de prensa.

Insistió en el "fantástico" partido completado por sus jugadores que estuvieron "por encima" de todas las situaciones a las que se enfrentaron. "Tengo la sensación de que podíamos haber ganado y no es que el Barça haya hecho un mal partido, ha jugado a buen nivel, ha metido tiros muy difíciles y ha tenido acierto de equipo grande. Es para sentirse orgullosos el club y los aficionados, pero que no sea una cosa efímera, debemos tener ambición para seguir en esta línea, añadió.

Por último calificó de "increíble" la experiencia vivida por su equipo en la Copa, a la que llegaba tras sufrir un brote de covid. "Ha sido como un cuento que parecía que iba a ser una pesadilla porque pensaba que nos quedábamos sin jugar la Copa por el covid y hubiera sido muy injusto, Me voy con la sensación de lástima por no haber ganado poder no puedo olvidarme del orgullo que siento e invito a la afición y al club a que sigan soñando y luchando para volver a la Copa", finalizó.