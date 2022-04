Sito Alonso entra en el club de los 100

El UCAM Murcia – Coosur Betis, supondrá el encuentro número 100 en la cuenta particular de Sito Alonso como entrenador del conjunto universitario en la Liga Endesa. Una cifra repartida a lo largo de cuatro temporadas a la que hay que sumar tres encuentros dirigidos en la Basketball Champions League y dos en la Copa del Rey, recientemente disputada en Granada. Con este dato, iguala a Manolo Hussein en la lista de técnicos con más encuentros acumulados en la máxima categoría. Por delante se encuentran Felipe Coello (111), en segunda posición, y Josep María Oleart (124) en lo más alto.

A lo largo de sus 13 temporadas en la Liga Endesa, Sito Alonso, está cerca de alcanzar los 400 partidos y consagrarse cómo uno de los entrenadores de la actualidad, con más encuentros dirigidos. En este periodo, ha entrenado a seis clubes ACB: Joventut de Badalona (58), Gipúzkoa Basket (105), Surne Bilbao (71), Baskonia (39), Barça y UCAM Murcia (99). De los 391 encuentros hasta el momento, cosecha 196 victorias (52%).

"Para ganar al Betis tenemos que defender intenso"

Después de un marzo repleto de partidos, el UCAM Murcia viaja a Sevilla para intentar acabar con el mal sabor de boca de las dos últimas derrotas en el Palacio. En frente, Coosur Real Betis, un conjunto en apuros, en plena lucha por la salvación que no podrá las cosas nada sencillas a los universitarios: “La dificultad del partido va a ser muy grande. Estamos en las últimas 9 jornadas de liga y las oportunidades para cumplir los objetivos que cada uno perseguimos se van acabando. Betis está haciendo un esfuerzo muy grande para mantenerse en la Liga Endesa. El otro día ante un grandísimo rival como Lenovo Tenerife el encuentro tiene que decidirse en la prórroga. Es un equipo que está alcanzando un punto muy bueno de forma para el tramo final de liga y conseguir sus objetivos”.

Con Czerapowicz ya en dinámica, los murcianos llegan en perfectas condiciones para quitarse la espinita de los dos últimos tropiezos ante Valencia y Barça, decididos por detalles y en los últimos segundos. “Han sido dos derrotas duras. No estaba en nuestros planes perder ante ellos y nos duele, especialmente por la manera. Fueron pequeños detalles y errores, pero no hay otra que pensar en el siguiente partido. Tenemos un reto que no sé si se ha vivido alguna vez en Murcia. Un reto desde posiciones de playoff. No sé cuántas jornadas seguidas llevamos en playoff. Que te puedan quitar ese puesto creo que es una situación muy motivante. Debemos vivirlo con la alegría que eso supone. Todos juntos para conseguir nuestro objetivo, que es manteneros en esa posición que llevamos el 80% de la liga”, ha declarado un Sito Alonso que espera la mejor versión defensiva de su equipo para volver a Murcia con el botín de la victoria: “Ayer terminó la jornada 21 y el MVP ha sido Evans. En el último partido, 15 asistencias y un montón de puntos. Están en un muy buen momento de forma, jugando un baloncesto fantástico y necesitamos defender. Para ganar fuera de casa, hay que defender. En Fuenlabrada fuimos fieles a nuestro estilo, metimos 90 puntos, pero no defendimos y nos metieron 100. Venimos de jugar dos partidazos, pero han sido dos derrotas. Tenemos que ir con la ambición de saber que no hemos ganado”.

Un duelo al que Augusto César Lima llega ya como jugador más valorado de la historia del UCAM Murcia. Un estandarte, un líder y un “histórico” para el club y para la afición murciana. “Es un jugador histórico, no solo por los partidos y por la valoración, sino por los gestos que ha tenido con UCAM Murcia. Ha alcanzado un nivel de juego altísimo, una madurez muy positiva. Este año es uno de los mejores que yo le he visto a nivel competitivo”, ha concluido el entrenador universitario.