Sito Alonso: "Confío plenamente en este grupo de jugadores"

Quinta jornada de competición y una nueva oportunidad para regresar a la senda del triunfo. Tras sumar el primer tropiezo en la Basketball Champions League, el UCAM Murcia regresa a mentalidad Liga Endesa para preparar el complicado encuentro del próximo domingo ante Valencia Basket. “Valencia está en una situación muy similar a la nuestra. Están empezando. Tienen muchos nuevos, entrenador nuevo, con unas aspiraciones muy grandes que seguro consiguen a final de temporada. Es un equipo muy bien construido con un entrenador al que le deseo que le vayan las cosas muy bien”, ha confirmado Sito Alonso.

Una visita a La Fonteta que contará con un nuevo integrante en las filas universitarias: “Niels entrenó ayer con Dimitris, entrenador del equipo EBA, para avanzar un poco como ya hicimos con Jelinek. Es un jugador con experiencia Euroliga y europea. Nos va a ayudar seguro desde el principio y estoy muy contento con su llegada.”

Inicio complejo, con lesiones de por medio y unos resultados que no acompañan, pero que el técnico del UCAM Murcia confía en reconducir con el paso de los encuentros: “Yo sé cómo vamos a acabar porque confío plena y ciegamente en todos los jugadores que tengo. A nadie le gusta empezar la competición perdiendo. El recorrido que estamos trazando con los jugadores para que se adapten sigue siendo el mismo. Hubiésemos ganado o perdido. Algunos pierden la sonrisa cuando no ganan. Yo no la pierdo nunca. Los jugadores están mejorando. Hay cosas del encuentro de Hungría que a mí me gustaron mucho. Estamos entrenando bien y seguro que llegamos más frescos al partido ante Valencia”.

Los murcianos buscarán sumar el segundo triunfo en la Liga Endesa en una cancha que le trae buenos recuerdos. Dos victorias en las dos últimas temporadas en territorio valenciano con el inconmensurable apoyo de la afición universitaria. “El equipo poco a poco va encontrando lo que necesita en ataque. El acierto no acompaña, pero las situaciones de tiro cada vez son mejores. Cada vez hay más conexión. Pero todavía nos falta. La estamos buscando y la vamos a encontrar para generar un equipo y una identidad. ¿Cuesta más desde derrota? Seguro, pero no es excusable. Y en Valencia vamos a seguir luchando y peleando para encontrarla y para volver a Murcia con la victoria”, ha comunicado el técnico del UCAM Murcia.